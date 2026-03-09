Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El madrileño Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito y amigo de Cristiano Ronaldo, primer boxeador confirmado en La Velada del Año VI de Ibai

El periodista Edu Aguirre, miembro de 'El Chiringuito', se enfrentará a Gastón Edul en La Velada del Año 6, un evento que reunirá a streamers y famosos en Sevilla

Los periodistas Edu Aguirre y Gastón Edul pelearán en la Velada del Año VI de Ibai.

Los periodistas Edu Aguirre y Gastón Edul pelearán en la Velada del Año VI de Ibai. / La Velada del Año

Paula Correa

Cuenta atrás para uno de los eventos del año, al menos en lo que al mundo de los streamers y youtubers se refiere. Este lunes, Ibai Llanos ha desvelado los combates que formarán el cartel de la sexta edición de La Velada del Año, que se celebrará en La Cartuja de Sevilla y en la que tanto miembros de la comunidad de Internet como famosos se convertirán por un día en boxeadores. Y el primer rostro que ha dado a conecer ha sido el de Edu Aguirre, miembro del Chiringuito y rostro conocido en la actualidad informativa del Real Madrid.

El periodista, conocido además por su íntima amistad por Cristiano Ronaldo, se medirá en el ring con el también reportero Gastón Edul, de Argentina. Hace unos días, durante un programa con Josep Pedrerol, un compañero de ‘El Chiringuito ’ le preguntó si boxeaba, a lo que Aguirre contestó asegurando que no lo hace con frecuencia, pero que había boxeado una vez unos meses atrás. Entre risas, todos cambiaron de tema rápidamente, levantando sospechas entre usuarios de redes que hoy se han confirmado.

Salió en la serie de Georgina

Aguirre nació en Madrid el 14 de enero de 1988. Durante su infancia y adolescencia soñó con ser futbolista, aunque finalmente se licenció en Periodismo y orientó su carrera hacia la información deportiva. Los aficionados al fútbol lo conocen sobre todo por su labor como periodista del Real Madrid en El Chiringuito de Jugones, en Mega, donde en numerosas ocasiones ha recogido las reacciones de los seguidores madridistas al término de los partidos.

Mantiene una relación cercana con el entorno del Real Madrid, tanto con miembros de la plantilla actual como con figuras del pasado. Entre esos vínculos destaca especialmente la amistad que construyó con Cristiano Ronaldo. De hecho, Edu aparece en la docuserie de Netflix Soy Georgina, centrada en la vida de Georgina Rodríguez, pareja del futbolista portugués.

Un millón de seguidores

Antes de incorporarse a El Chiringuito, Aguirre colaboró en otros espacios deportivos como Futboleros y Tiki Taka. No obstante, sus primeros pasos en el periodismo los dio en la prensa escrita, en el diario Marca, donde comenzó a especializarse en la cobertura de la actualidad del Real Madrid.

En el plano personal, Edu Aguirre mantiene una relación con la influencer Julia MM Salmeán, con quien fue padre en 2021 de un niño llamado Pelayo. Ambos compartieron en sus redes sociales varias imágenes del recién nacido. Entre ellas destacó una especialmente entrañable: la cuna del bebé con el programa de su padre de fondo, aún desde el hospital.

En su perfil de Instagram, donde acumula la friolera de un millón de seguidores, pueden observarse imágenes que van desde lo laboral hasta un aluvión de fotografías con Salmeán y sus hijos, planes con amigos y, además, algunas pizcas del mundo fitness que también practica.

