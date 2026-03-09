DEPORTES
La madrileña Audrey Pascual conquista el oro en el supergigante de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina
Se cuelga su segundo metal tras la plata del descenso del sábado
La esquiadora española Audrey Pascual ha ganado este lunes la medalla de oro en la modalidad de supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), su segundo metal en esta cita para ella y para España tras su plata en el descenso del pasado sábado.
La madrileña, de 21 años y que compite en la categoría de deportistas sentadas, ha conseguido proclamarse campeona paralímpica por primera vez en su carrera después de dominar esta prueba, en la que ha tenido que salir de las primeras y tras el error de su gran rival, la alemana Anna-Lena Forster, que se ha salido del trazado a mitad de recorrido y cuando ya perdía tiempo con Pascual.
En esta ocasión, la madrileña, que fue la segunda esquiadora en tomar la salida, ha completado el exigente recorrido de la pista de Tofane en un tiempo de 1:17.82 a más de 75 km/h.
La de Pascual es el primer oro para España en los Juegos Paralímpicos de Invierno después de que Jon Santacana y su guía Miguel Galindo lograsen la última medalla de oro española en los Juegos de Sochi 2014.
Una historia de superación
Audrey Pascual (Madrid, 2004) nació sin tibias por una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente. A los seis meses entró en la piscina por recomendación médica para fortalecer la espalda y la musculatura para cuando empezase a andar con prótesis.
Su relación con el esquí comenzó a los once años en La Pinilla. En un principio no le gustó eso de tener que depender de las órdenes de un monitor. Solo quería pasar tiempo con sus primas sin ninguna pretensión por competir. La Fundación También, que le suministró material y monitor, fue fundamental para que desarrollara una carrera sobre los esquíes. También Javier Hernández, el técnico que le acompaña desde que empezó y que le acompaña en Cortina.
En 2015 y 2016 fue elegida Promesa del año en el Trofeo Santiveri de esquí adaptado, en 2017 ganó un oro en eslalon y una plata en gigante en el Campeonato de España y en 2019 empezó a competir con 15 años, la edad mínima exigida, en competiciones internacionales, ganando a la primera la Copa de Europa.
Desde entonces acumula numerosos podios sobre la nieve, entre ellos en los Mundiales de Maribor (Eslovenia) de 2025, en los que fue subcampeona en eslalon.
