Madrid, mucho sol y poca vitamina D: el déficit silencioso que preocupa a los expertos

Madrid se asocia al sol, a los paseos al aire libre y a las terrazas llenas en cuanto sube la temperatura. Pero esa imagen no siempre coincide con la realidad biológica. Cada vez más expertos advierten de que vivir en una ciudad soleada no garantiza tener buenos niveles de vitamina D, una hormona clave para la salud ósea, muscular e inmunitaria. En este sentido, la deficiencia de vitamina D, común por escasa exposición solar o dieta pobre, provoca la pérdida de densidad ósea, causando osteoporosis, fragilidad ósea (osteomalacia) y, en niños, raquitismo. Se manifiesta con dolor óseo, debilidad muscular, fatiga y aumento del riesgo de fracturas y mayoritariamente se trata con suplementos y mayor exposición solar.

El dietista y experto en Psiconeuroinmunología Endika Montiel, cofundador de la empresa de suplementos alimenticios Synsera Labs, pone el foco en una contradicción muy actual: pasamos más tiempo en interiores que nunca. Oficinas, teletrabajo, transporte y rutinas sedentarias reducen la exposición solar efectiva, incluso en una ciudad como Madrid, donde la luz parece asegurada durante buena parte del año. "Si no recibes abundante luz solar directa diariamente, la suplementación es la vía más segura para evitar carencias y aumentar gradualmente las reservas de esta hormona, especialmente en los meses de otoño e invierno, cuando hay pocas horas de sol", explica.

No solo afecta a los huesos

La vitamina D suele relacionarse con huesos fuertes, pero su función va mucho más allá. También participa en el sistema inmunitario, la salud muscular y el equilibrio general del organismo. De hecho, un estudio de la Universidad de Surrey (Reino Unido), publicado en enero de 2026 vinculó la deficiencia grave de vitamina D con un 33 % más de riesgo de hospitalización por infecciones respiratorias como neumonía y bronquitis. Ese dato refuerza una idea que los especialistas repiten desde hace tiempo: no se trata de una carencia menor ni de un simple parámetro de laboratorio.

"La vitamina D es una hormona con un papel muy importante en todos los sistemas del cuerpo -inmunológico, digestivo, nervioso..., por lo que tener niveles bajos impacta directamente en la salud", subraya el divulgador científico y sanitario Alejandro Pérez. "En Madrid, el problema no es la falta de sol, sino la falta de exposición real al sol", explica Pérez. En invierno, la intensidad baja; en verano, el uso de protector solar es constante; y durante todo el año el estilo de vida urbano empuja a pasar más horas bajo techo. El resultado es una paradoja cada vez más visible: mucha luz en la calle, pero poca síntesis efectiva de vitamina D. A ese contexto se suma que hay perfiles en los que conviene vigilar especialmente esta hormona, como deportistas, mujeres en menopausia o personas que buscan reforzar sus defensas en épocas de frío o alta circulación viral.

Un interés creciente también en los hospitales

Aunque el enfoque no está en la enfermedad hepática, el interés médico por la vitamina D sigue creciendo. Investigadores del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, han observado beneficios de su suplementación en pacientes con cirrosis avanzada, con mejoras en fragilidad, fuerza, masa muscular y rendimiento cognitivo. Ese respaldo científico ayuda a entender por qué esta hormona gana peso en distintos ámbitos de salud. La conclusión en una ciudad como Madrid es clara: el sol, por sí solo, no siempre basta. Y detrás de una rutina aparentemente saludable puede esconderse un déficit silencioso con más impacto del que parece.