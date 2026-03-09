EMT Madrid amplía el recorrido de la línea 56: estas son sus nuevas nueve paradas, desde Vallecas al hospital Gregorio Marañón

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presentado el nuevo trazado de la línea 56 (hasta ahora, Diego de León-Puente de Vallecas). Desde hoy mismo, prolonga el autobús su recorrido hasta el Mercado de Doña Carlota, en el barrio de Numancia.

El responsable del tramo ha explicado, desde la parada 3.331, situada en la calle Sierra Toledana, que esta modificación atiende a las demandas vecinales. De esta manera, la L56 adquiere desde hoy la denominación 'Diego de León-Numancia', evitando así el trasbordo de muchos usuarios en Puente de Vallecas y añadiendo un total de nueve paradas intermedias más a su itinerario.

Los vecinos ya podrán llegar al hospital Gregorio Marañón

La ampliación de la línea 56 mejorará de forma significativa las conexiones del barrio de Numancia, puesto que esta prolongación lo comunicará directamente con el eje de Doctor Esquerdo y Francisco Silvela hasta Diego de León. Esto implica que, a partir de ahora, los vecinos podrán llegar de forma directa al Hospital de referencia Gregorio Marañón y al Hospital Beata María Ana, así como a otros puntos neurálgicos de la ciudad como la plaza de Manuel Becerra o la zona comercial de Goya.

Además, esta actuación reducirá tiempos de desplazamiento y trasbordos, al tiempo que ampliará la oferta de transporte público existente en el barrio, incrementando la cobertura territorial y la del servicio: la prolongación de la L56 complementa y amplía la oferta actualmente prestada por las líneas de EMT Madrid 8 (Legazpi-Valdebernardo), 113 (Méndez Álvaro-Ciudad Lineal) y 141 (Estación de Atocha-Buenos Aires).

La línea 56 ha cumplido 60 años de vida

El trazado original de esta línea se remonta al año 1957, un recorrido efectuado por la antigua línea 22 que unía Diego de León y Peña Prieta. En 1960, se implanta como línea de trolebús, realizando el mismo itinerario con la nueva denominación 106 hasta que, en 1965, los trolebuses son sustituidos por autobuses, pasando a adoptar el número 56 'Diego de León-Peña Prieta'.

Desde su puesta en marcha, esta línea ha ido experimentando diversas ampliaciones y modificaciones de recorrido, principalmente motivadas por obras en las calles de Doctor Esquerdo, Diego de León y Manuel Becerra, además de verse afectada por cambios varios en la ordenación del tráfico, otras prolongaciones puntuales de cabecera y ajustes técnicos introducidos.

Fue en 1970 cuando la línea se extendió hasta la calle Diego de León/General Oráa, aumentando su longitud en 900 metros. Actualmente, la longitud de línea (en ambos sentidos) es de 9.479 metros, que serán 11.873 metros con esta última ampliación.