Laureus anuncia "una importante inversión en accesibilidad y deporte inclusivo" en Madrid con la presentación de dos nuevos proyectos

Laureus Sport for Good ha anunciado hoy una importante inversión en accesibilidad y deporte inclusivo en Madrid, confirmando su apoyo a dos nuevos proyectos deportivos para el desarrollo diseñados para mejorar las vías de participación de los jóvenes con discapacidad.

Dos proyectos inclusivos en Madrid

El anuncio se realizó en la mesa redonda 'Gamechangers: Shaping the Future of Inclusive Sport' celebrada en el Museo de Historia de Madrid y organizada en colaboración con la Embajada Británica en España como parte de la campaña GREAT Gamechangers, que promueve la inclusión, la diversidad y la igualdad en el deporte. El evento fue moderado por la exjugadora olímpica española de rugby Patricia García Rodríguez. La mesa redonda reunió a líderes del deporte adaptado, el mundo académico y la innovación de base de España y el Reino Unido. El evento puso de relieve cómo el deporte puede actuar como catalizador del crecimiento, la accesibilidad y la cohesión social a través de la tecnología, la innovación en los programas y la colaboración internacional.

Los dos nuevos proyectos de Laureus están apoyados por Integrated Dreams, una organización sin ánimo de lucro con sede en Lisboa dedicada a promover la inclusión, el desarrollo y la educación de las personas con discapacidad en la industria del deporte; y por Best Buddies España, en colaboración con Fútbol Más, que lidera la iniciativa Fútbol Buddies para abordar el aislamiento social, el acoso y las barreras de participación a las que se enfrentan los niños y jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo, incluido el trastorno del espectro autista.

La mesa redonda Gamechangers contó con la participación de Embajadores de Laureus, atletas adaptados, innovadores empresariales y especialistas académicos que debatieron sobre las tendencias en innovación, los equipos adaptados, el diseño conjunto con los atletas y los modelos de programas impulsados por la inclusión. Los paneles exploraron las necesidades del mercado, la tecnología para la participación y la influencia social de las instituciones comprometidas con el deporte inclusivo.

Andy Barrow, embajador de Laureus, conferenciante y exatleta paralímpico británico de rugby en silla de ruedas, afirmó que “formar parte de esta mesa redonda me ha recordado con fuerza por qué es tan importante el deporte inclusivo y adaptado. Tras haber representado a Gran Bretaña en rugby en silla de ruedas en tres Juegos Paralímpicos y haber capitaneado la selección nacional, he visto de primera mano cómo el acceso al deporte puede transformar la confianza, las oportunidades y la comunidad de las personas con discapacidad. Lo que me ha inspirado hoy ha sido el compromiso tanto del Reino Unido como de España de impulsar la innovación, la colaboración y la accesibilidad más allá de lo nunca visto. Iniciativas como las que Laureus apoya en Madrid demuestran lo que se puede conseguir cuando diseñamos el deporte pensando en todos los atletas”.

Por su parte, Almudena Fernández, cofundadora de Kind Surf, un proyecto nominado al Premio Laureus Sport for Good 2025, apuntó que “el deporte inclusivo puede abrir puertas a los jóvenes que con demasiada frecuencia se quedan al margen. Desde que fundé Kind Surf en 2012, he visto a más de 1.500 jóvenes experimentar la confianza y el sentido de pertenencia que puede aportar la terapia del surf, y esas historias dan un significado real a eventos como este. Lo que me inspira hoy es ver cómo Laureus y sus socios, tanto de España como del Reino Unido, se unen en torno a la innovación, la accesibilidad y los programas dirigidos por la comunidad. Cuando trabajamos juntos, podemos crear entornos deportivos en los que todos los jóvenes, independientemente de sus capacidades, tengan la oportunidad de prosperar”.

Colaboración entre España e Inglaterra

Y por último, el embajador británico en España, Sir Alex Ellis, recalcó que “en el Reino Unido y España, el deporte no es solo un pasatiempo, sino también parte de la identidad de nuestros países, un motor de crecimiento económico que fomenta el empleo, la innovación y las conexiones internacionales, y me enorgullece que el Reino Unido esté a la vanguardia de la tecnología adaptativa. A través de la campaña Gamechangers, la Embajada Británica se complace en contribuir a facilitar el intercambio de experiencias entre nuestras dos grandes naciones deportivas, para que la inclusión se convierta en la norma y no en la excepción”.

Noticias relacionadas

La Embajada Británica en España, a través de la campaña GREAT Gamechangers, sigue defendiendo la inclusión, la diversidad y la igualdad en el deporte, movilizando a socios británicos y españoles para demostrar cómo los valores compartidos pueden impulsar un cambio social significativo. Esta colaboración con Laureus se basa en un compromiso continuo para garantizar que el deporte sea accesible a los jóvenes de todas las capacidades. Laureus Sport for Good es líder mundial en el sector del deporte para el desarrollo y apoya más de 300 programas en todo el mundo. A través de sus nuevos compromisos en Madrid, Laureus pretende ampliar el acceso al deporte, reforzar las vías de inclusión para los jóvenes con discapacidad y empoderar a las organizaciones locales con un profundo conocimiento de la comunidad. Además, la mesa redonda Shaping the Future of Inclusive Sport cuenta con el apoyo de la campaña Gamechangers de GREAT, que celebra el compromiso del Reino Unido con la igualdad, la diversidad y la inclusión a través de deportistas y actividades que realmente marcan la diferencia. GREAT es la campaña de marketing internacional del Gobierno británico, que muestra lo mejor del Reino Unido. El deporte GREAT lo practican los Gamechangers.