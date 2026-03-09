HM Hospitales abre un nuevo hospital en Tres Cantos para reforzar la atención médica en el norte de Madrid

El grupo hospitalario HM Hospitales ha anunciado la apertura, para este lunes 9 de marzo, de su nuevo centro sanitario en el norte de la región: el Hospital HM Tres Cantos, pensado para reforzar la atención médica en esta área de la comunidad.

Ubicado en el municipio de Tres Cantos, al norte de Madrid, el hospital contará con una amplia oferta de especialidades médicas y quirúrgicas, con el objetivo de ofrecer una atención integral a los pacientes. Entre sus principales servicios se incluyen una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un Hospital de Día, recursos que permitirán mejorar la capacidad asistencial y ofrecer tratamientos especializados sin necesidad de hospitalización prolongada.

El centro también estará conectado con la Residencia Valdeluz Tres Cantos, situada de forma anexa al hospital. Esta proximidad permitirá garantizar traslados rápidos y seguros entre ambos espacios, reforzando especialmente la atención a pacientes que requieran cuidados continuados o seguimiento clínico.

Además, el nuevo hospital incorporará tecnología sanitaria de última generación, especialmente orientada a la atención geriátrica. Las instalaciones estarán equipadas con dotación tecnológica puntera y contarán con programas de actividades lúdicas y zonas ajardinadas diseñadas para favorecer el bienestar físico y emocional de los pacientes.

Noticias relacionadas

La apertura del Hospital Universitario HM Tres Cantos se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de HM Hospitales en la Comunidad de Madrid, donde el grupo continúa ampliando su red de centros con el objetivo de acercar una medicina innovadora, humana y de alta calidad a la población.