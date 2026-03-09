El "ruido infernal" de un helicóptero despierta al centro de Madrid: "Se pueden escuchar detonaciones"

Ruido desde antes de la salida del sol, un foco en mitad de la noche y un helicóptero quieto en el aire. Así se han despertado este lunes algunos vecinos de Madrid. ¿El motivo? Un simulacro de la Policía Nacional.

Desde antes de las 7:00 horas de la mañana, algunos usuarios de redes sociales alertaban del "ruido infernal" provocado por un helicóptero parado en el cielo en el centro de la capital, que ha llegado a despertar a cientos de vecinos de la zona. El aparato ha permanecido quieto durante más de una hora, iluminando con un foco.

Lo que se conoce es que la Policía Nacional alertó en la noche de ayer de que este lunes realizaría un simulacro de "incidente grave" en el entorno del Movistar Arena, en Goya, entre las 5:00 y las 8:00 horas. Las autoridades informaron de que habrá una concentración de unidades de policía en las inmediaciones del recinto, ubicado en la Avenida Felipe II, y que podían escuchar detonaciones durante las tres horas en las que se realizarán las pruebas. "Entrenamos para protegerte", concluye el 'post' en X.

Noticias relacionadas

El que fuera Palacio de los Deportes es conocido por albergar grandes eventos musicales y los partidos de la ACB del Real Madrid de baloncesto.