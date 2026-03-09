El Gobierno y Ayuso pactan retrasar hasta junio la rehabilitación de edificios públicos

En un movimiento estratégico para asegurar el máximo aprovechamiento de los fondos Next Generation, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Comunidad de Madrid han formalizado una modificación crucial en su calendario de inversiones. Según publicó el pasado viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), ambas administraciones han acordado prorrogar la fecha límite para las obras de rehabilitación de edificios públicos en fase 2 hasta el 30 de junio de 2026.

Esta decisión, ratificada por el Secretario de Estado, David Lucas Parrón, y el Viceconsejero madrileño, Juan Revuelta González, responde a la necesidad de ajustar los tiempos de ejecución a los hitos marcados por la Unión Europea. Inicialmente, el plazo expiraba en marzo de este año, pero las "circunstancias sobrevenidas" han obligado a este aplazamiento para evitar la pérdida de financiación comunitaria.

Hospitales y centros educativos: los grandes beneficiados

El listado de actuaciones contempladas en este convenio es ambicioso y afecta a infraestructuras críticas para la región. Entre los proyectos más destacados que ganan tiempo para su finalización se encuentran:

Sanidad: grandes complejos como el Hospital Universitario Ramón y Cajal (rehabilitación de fachadas), el Hospital Clínico San Carlos y el Gregorio Marañón , donde se ejecutan mejoras de eficiencia energética en climatización y alumbrado.

grandes complejos como el (rehabilitación de fachadas), el y el , donde se ejecutan mejoras de eficiencia energética en climatización y alumbrado. Educación pública: seis institutos de enseñanza secundaria (IES) repartidos por la región, incluyendo centros en Parla, Alcalá de Henares, Torrelaguna, Fuenlabrada y la capital , verán completadas sus obras de mejora energética.

seis institutos de enseñanza secundaria (IES) repartidos por la región, incluyendo centros en , verán completadas sus obras de mejora energética. Cultura y servicios: los Teatros del Canal, el Juzgado de Móstoles y la Residencia de mayores de Alcorcón también forman parte de este paquete de inversiones destinado a reducir la huella de carbono de la administración pública.

Un compromiso de casi 250.000 metros cuadrados

El acuerdo no solo trata de fechas, sino de superficie transformada. La Comunidad de Madrid ha reafirmado su compromiso de rehabilitar un total de 248.879 metros cuadrados, una cifra que supera ampliamente el mínimo exigido por Bruselas (78.470 m²) para asegurar que España cumpla con sus compromisos globales de sostenibilidad.

Con esta prórroga, el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) entra en su recta final, garantizando que los ciudadanos madrileños cuenten con edificios más eficientes, modernos y sostenibles sin comprometer los presupuestos regionales gracias al respaldo de los fondos europeos.