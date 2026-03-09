El precio de la gasolina se dispara por la guerra en Irán: estas son las gasolineras más baratas de Madrid

La escalada bélica en Irán ha provocado un aumento casi inmediato de los precios del petróleo en los mercados financieros. El barril de Brent ya se sitúa por encima de los 120 dólares y, ante la incertidumbre sobre la continuidad del suministro tras los ataques de Estados Unidos e Israel, miles de españoles aprovechan y corren a las estaciones de servicio para llenar el depósito antes de que el precio aumente más.

Sin embargo, el mismo día en el que Teherán anunció el bloqueo del tránsito en el estrecho de Ormuz, el litro de gasolina ya subía cuatro céntimos, según datos de Facua. Y es que esto tiene una explicación sencilla. Cuando el precio del petróleo aumenta, los precios de la gasolina y el diésel en las estaciones de servicio se ajustan de manera casi inmediata, mientras que, cuando el crudo baja, la reducción en los precios se produce de forma más lenta.

¿Cuál es la gasolinera más barata y más cara de Madrid?

Así, en la semana transcurrida desde el estallido del conflicto militar el pasado sábado, el precio de los carburantes ha experimentado una escalada continua. En las gasolineras de Madrid, repostar sale más barato en gasolineras como:

Galp , Alcalá de Henares (N-II km 29,000). Diésel a 1,439 euros, gasolina a 1,479 .

, Alcalá de Henares (N-II km 29,000). . Galp , Alcobendas (Avenida de Valdeparra, 5). Diésel a 1,449 euros, gasolina a 1,699 .

, Alcobendas (Avenida de Valdeparra, 5). . Gasóleos Sierra Oeste , Cenicientos (Avenida Claudio Sánchez Albornoz, 50). Diésel a 1,465 euros, gasolina a 1,585 .

, Cenicientos (Avenida Claudio Sánchez Albornoz, 50). . Beroil , Móstoles (Calle de Simón Hernández, 73). Diésel a 1,499 euros, gasolina a 1,499 .

, Móstoles (Calle de Simón Hernández, 73). . Repsol, Alcalá de Henares (Avenida de Guadalajara, 29). Diésel a 1,509 euros, gasolina a 1,565.

Puedes consultar las gasolineras más baratas y más caras aquí. En este mapa, tienes disponible la ubicación de cada una de ellas.

Noticias relacionadas

¿Por qué sube más el diésel?

Si hay algo que ha llamado la atención a los conductores, es que el gasóleo ha escalado mucho más que la gasolina. La causa es que hoy, la oferta mundial de gasóleo es más escasa y cara por la caída de importaciones y la tensión geopolítica. Además, la demanda de diésel está muy ligada al gran transporte y la actividad industrial. La gasolina, en cambio, depende sobre todo de la movilidad privada, menos reactiva a los cambios geopolíticos.