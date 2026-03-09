Así es el colegio de Madrid en el que estudió Victoria Federica y repitió curso: la cuota anual está por encima de los 18.000 euros

Los padres siempre quieren la mejor educación para sus hijos y si se trata de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, con gran poder adquisitivo, es de esperar que llevasen a sus niños a los colegios más exclusivos. Es el caso de Victoria Federica, quien pasó por tres colegios privados en Madrid, un internado en Reino Unido y una exclusiva universidad en la que no acabó sus estudios. Hay uno de los colegios madrileños que llama la atención por algo en especial: repitió curso.

Así es el exclusivo colegio

El colegio St. George Madrid no es un colegio cualquiera. Este es un colegio británico internacional para alumnos de entre dos y 18 años con una visión clara: educar dentro de una comunidad de aprendizaje internacional formada por estudiantes de más de 50 nacionalidades en la que se promete que los niños crezcan mientras exprimen al máximo su potencial.

Así son las instalaciones del colegio St. George de Madrid. / St. George

Una educación que piensa desde edades tempranas en futuro y que se desarrolla en un campus histórico de 2,5 hectáreas donde las zonas verdes conviven con espacios educativos especializados para cada etapa que son protagonistas en parte del proyecto educativo. El centro ubicado está ubicado en el distrito de Hortaleza y solo ofrece bachillerato internacional.

Bachillerato internacional

En este caso, Victoria Federica cursó el bachillerato. Los estudiantes del St. George durante los dos últimos cursos siguen el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional con un objetivo final claro: que los estudiantes estén preparados para acceder con éxito tanto a universidades españolas como internacionales.

Desde el colegio prometen unos resultados académicos excelentes con un 96 por ciento de aprobados, por lo que la 'influencer' formaría parte de esa minoría, y un plan de estudios personalizado estructurado en seis grupos distintos según el tipo de asignatura que seleccione en alumno.

Las claves del éxito

La educación que ofrecen desde el centro se basa en cinco pilares de aprendizaje fundamentales: la excelencia académica, las habilidades para la vida para prosperar tanto en lo académico como o personal, el multilingüismo, las oportunidades internacionales en las que fomentar el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y el liderazgo y la orientación profesional personalizada para la elección de la universidad y carrera profesional que se ajuste más a sus gustos y necesidades.

Este modelo educativo ha sido premiado entre los Mejores Colegios de 2026 de Micole y en los mejores colegios de España en la lista Forbes del año 2025. El proceso de admisión consta de seis etapas que incluyen una valoración y entrevista en la que conocer al estudiante y valorar si podrán responder a sus necesidades. Eso sí, tendrás que tener un poder adquisitivo similar al de la familia de la Excelentísima señora, ya que los precios del curso se estiman por encima de los 18.000 euros.

Por ello el St. George Madrid es un entorno de cuidado y exigente a la vez, donde el bienestar y la excelencia académica conviven de forma natural, aunque no es una educación pensada para todos, cosa que no es un problema en la capital: en Madrid hay una amplia oferta educativa por toda la ciudad.