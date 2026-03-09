La esquiadora madrileña Audrey Pascual, tras ganar el oro olímpico: "Abuelo, por fin soy la 'number one'"

La esquiadora madrileña Audrey Pascual se mostró "superemocionada" tras ganar este lunes la medalla de oro en el supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) y que le hizo acordarse de uno de sus abuelos que siempre la decía que era "la number one (la número uno)".

"Me acuerdo de mi familia y ahora viéndola también me he acordado de mi abuelo que decía que siempre me decía que había que ser la number one (número uno) y él me llamaba la number one, así que por fin soy la number one abuelo, que me estará viendo desde el cielo. Se lo dedico a mi familia también, que me lleva apoyando un montón de tiempo, que siempre me ha estado apoyando, a mis patrocinadores, que son otra parte de mi familia y a la federación que apostó por mí", celebró Pascual ante los medios en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

La madrileña, de 21 años, advirtió que, después de ser la segunda en bajar, "se pasan más nervios abajo cuando sales de las primeras que antes de salir arriba". "Al final, bajas sin tener referencias y estás esperando a ver qué hacen las demás. Ya cuando ha bajado la japonesa (Murakoa) y he visto que estaba lejos he podido respirar un poco", expresó.

"Y cuando he visto que la alemana (Forster), en ese salto ha cogido una dirección demasiado recta, he dicho 'no puede ser, no me lo puedo creer'. No me lo podía creer, estaba superemocionada gritando a mi familia, a mi madre, y ellos también saltando, ha sido superemocionante", añadió feliz la española, oro en la categoría para deportistas que compiten sentadas.

En este sentido, apuntó que en el portillón de salida no piensa "mucho" en si está su familia abajo en la meta. "Estoy concentrada en lo que tengo que hacer, en la bajada, y ya cuando llego aquí abajo y los veo a todos, hace mucha ilusión", confesó.

Y antes de salir, recordó que le dice a su entrenador, Jaime Hernández, que le recuerde por qué esquía. "Que me recuerde que me gusta y que lo hago porque quiero y nada disfrutar de la bajada, que es complicado porque vas un poco forzada, pero intentar dar lo máximo estos días", indicó.

"Gracias a mi psicóloga Cristina, con la que llevo trabajando bastante tiempo", respondió sobre como controla los nervios de la noche anterior. "Hablé con ella y le dije que yo mismo estaba sorprendida de lo tranquila que estaba, que sé que estoy en unos Juegos, pero tengo la mentalidad de que es hacer lo mismo que llevo haciendo toda la temporada, sólo que hay gradas y que son unos Juegos, pero que no es nada nuevo al final", añadió al respecto.

"Ojalá se cumpla el pleno, yo lo voy a intentar"

Ahora, la madrileña hará alguna "pequeña celebración", aunque no demasiada por culpa de "unos horarios tan tempranos" de sus pruebas que harán que se vaya "a la cama 'prontito'". "Pero la celebración es necesaria también", recalcó.

Y es que Pascual competirá este martes ya en la combinada donde espera lograr una nueva medalla y seguir aspirando al pleno de cinco posibles en estos Juegos. "Sé que estoy entre las mejores en todas las disciplinas y mi papel es ir a todas. Ojalá se cumpla también el pleno, es complicado, pero yo lo voy a intentar", admitió.

"Para la combinada también tengo muchas ganas, pero también estoy un poco preocupada, entre comillas, porque como siga haciendo tanto calor, para la segunda manga la nieve estará bastante blanda. A ver qué dicen en la reunión igual intentan poner sal no lo sé, pero son problemas del futuro y ahora hay que disfrutar", sentenció de cara a una prueba que consta de una manga de supergigante y otra de eslalon.