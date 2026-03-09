La escalera más larga y la estación más profunda: estas son las estaciones del Metro de Madrid con los récords más curiosos

La estación Cuatro Caminos del metro de Madrid forma parte del primer tramo de ocho estaciones que abrió sus puertas al público durante la inauguración de este servicio de transporte en el año 1919. Un siglo después, más de 80.000 personas recorren diariamente sus andenes, pasillos y vestíbulos para dirigirse a las líneas 1, 2 o 6. Así, con el paso del tiempo, esta línea se ha convertido en una de las estaciones más importantes de la red del suburbano madrileño... ¡Pero también es una de las más sorprendentes!

A través de su cuenta de 'X' el Metro de Madrid ha querido hacer gala de uno de los récords más curiosos de esta estación histórica. Y es que, con 48 metros de profundidad, los andenes de la línea 6 hacen de esta estación la más profunda de toda la línea. Además, el suburbano presume de su accesibilidad, ya que, esta distancia que equivaldría a un edificio de quince pisos, o a "la altura del Edificio Metrópolis", puede recorrerse en apenas unos minutos gracias a sus escaleras mecánicas y ascensores.

Con sus murales que retratan a los viajeros de la década de los 70 y la recreación de un tótem que solía marcar la posición de las paradas de metro, esta estación promete, además de un viaje, en el sentido estricto de la palabra, un retroceso en el tiempo al Madrid del siglo XX. Aunque no así en su tecnología, pues tras un proceso de remodelación que culminó en 2022, la estación aumentó sus interfonos y mejoró tanto la megafonía como la cartelería digital.

Mural en la línea 2 con casi 60 metros de longitud que representa un viaje en el tiempo la historia del Metro y de la Ciudad de Madrid / Metro de Madrid

Otra curiosidad: la escalera más larga tiene 20 metros

De entre las 1.700 escaleras que podemos subir y bajar dentro del metro de Madrid, la más larga tiene una longitud de casi 20 metros y está en La Latina, en la línea 5. Esta era la segunda curiosidad que el suburbano compartía a través de su cuenta, y es que estos peldaños no solo son los más largos en distancia, sino que ostentan el récord a mayor desnivel con 18 metros de diferencia (lo que equivale a un piso de seis plantas).

En caso de avería, los usuarios tendrían que subir cerca de 200 peldaños ante la falta de ascensores / Mirador Madrid

Con casi 10.000 personas recorriendo La Latina a diario, no es de sorprender que estas escaleras tengan prioridad en las reparaciones, y es que, en caso de avería, los usuarios (a falta de ascensores), tendrían que subir cerca de 200 peldaños para llegar a su destino... ¡Imagina encontrar esta situación un lunes en tu camino al trabajo!