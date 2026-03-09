Diez miembros de Núcleo Nacional, detenidos por altercados durante la manifestación del 8M en Madrid

La Policía Nacional detuvo este domingo en Madrid a diez personas vinculadas a Núcleo Nacional por su presunta implicación en altercados durante la manifestación del 8-M, según han confirmado fuentes policiales. Uno de los arrestados está acusado, además, de un posible delito de atentado contra la autoridad.

Los hechos se produjeron durante el desarrollo de la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la capital. De acuerdo con la información policial, los detenidos trataron de alterar el normal recorrido de la manifestación, lo que motivó la intervención de los agentes.

Las detenciones, adelantadas por eldiario.es, fueron practicadas por efectivos de la Policía Nacional, entre ellos agentes del distrito Centro y de la Brigada de Información de Madrid.

Según distintas fuentes, varios integrantes del grupo irrumpieron en la manifestación al término de la marcha convocada por la Comisión 8M. Durante esos momentos de tensión, se registraron agresiones a asistentes y al menos uno de los implicados intentó acceder al escenario preparado para la lectura del manifiesto.

Desde ese mismo escenario, las organizadoras denunciaron haber sufrido una “agresión fascista” y defendieron que este tipo de acciones no frenará al movimiento feminista.

Noticias relacionadas

Por su parte, Núcleo Nacional confirmó en sus redes sociales la detención de varios de sus miembros, a los que se refirió como “nacionalistas”. En sus mensajes, la organización aseguró que la actuación policial no les hará desistir. Algunos de sus integrantes acudieron a la marcha con pancartas con el lema “No fue el patriarcado, fueron magrebís”.