Descubre el Rastro de Navacerrada: un mercadillo con antigüedades, libros y vinilos en un entorno natural único a menos de una hora de Madrid

Si buscas un plan para encontrar antigüedades, muebles restaurados, piezas de colección o auténticas joyas en un entorno natural privilegiado, el Rastro de Navacerrada es perfecto para ti. En medio de un entorno natural privilegiado de la Comunidad de Madrid, hay una actividad que debería ser parada obligatoria todos los domingos.

Ubicado en la Avenida de Madrid, a la entrada del pueblo y cerca del embalse, al aire libre se despliega uno de los mercadillos de piezas de colección, libros, vinilos y joyas más icónicos de todo Madrid. Una actividad envuelta en un ambiente familiar y acogedor en el que los precios se ajustan y negocian directamente con los vendedores.

Una cita obligatoria de domingo

Todos los domingos de 10 a 15 horas los mercaderes se organizan para descargar sus furgonetas llenas de muebles, lámparas y otras joyas en un espacio en el que encontrar tesoros y tentaciones de decoración que aportarán un toque diferenciador a cualquier espacio en un hogar.

Muchos de los objetos son de segunda mano, aunque muchos otros son de coleccionismo. Las piezas muchas veces están marcadas por el paso del tiempo, aunque tienen detrás historias personales que convierten a las piezas en únicas. Solo necesitas hablar con el vendedor para conocer su procedencia. La naturaleza que envuelve al mercadillo lo diferencia de otros muchos como el Rastro de Madrid. Esta experiencia se enmarca en un recorrido de memoria colectiva.

Navacerrada: un pueblo que no te puedes perder

Además, esta es una oportunidad perfecta para descubrir uno de esos pueblos con un encanto especial de la Comunidad de Madrid. Este pueblo de la Sierra de Guadarrama, situado a más de 1.200 metros de altitud, conserva un espíritu serrano y rural tanto en su infraestructura como en su gastronomía. Su ambiente tranquilo y entorno natural lo convierten en el sitio perfecto para quienes quieran relajarse cualquier fin de semana.

Si lo tuyo son los mercadillos, aquí también hay otro dentro del mismo horario: el jardín de la Fuente de los Españoles acoge el Mercadillo de Arte y Artesanía, un espacio donde se venden pinturas, cerámica y otras obras artísticas realizadas por la zona. El gran abanico de actividades de ocio junto a la naturaleza que rodea al entorno, hace que la visita a Navacerrada se convierte en un plan perfecto a menos de una hora de Madrid.