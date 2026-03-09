Madrid convertirá la Plaza de España en epicentro de la moda: desfiles, exposiciones y eventos culturales

Madrid se consolida un año más como una ciudad creativa y de vanguardia, esta vez en Plaza de España como epicentro. La Semana de la Moda de Madrid ya comienza sus preparativos para estrenar su última edición en este lugar tan llamativo. Durante once días, del 12 al 22 de marzo de 2026, la capital respirará moda en cada rincón con desfiles, exposiciones y eventos culturales.

Así será la Semana de la Moda

Tras su paso por la Puerta de Alcalá, la plaza de la Villa o la de Oriente, en esta ocasión, será la plaza de España la que se convierta en la nueva pasarela para acoger el desfile de apertura de la Semana de la Moda. Así se inaugurará el calendario de pasarelas y eventos ubicados en diferentes lugares de la ciudad.

Durante once días, 72 diseñadores y firmas mostrarán sus apuestas creativas para la nueva temporada con la participación de la diseñadora internacional Johanna Ortiz como invitada. Esta es una apuesta del Ayuntamiento y de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) que busca consolidar a Madrid como una de las grandes capitales de la moda, junto a París, Milán, Nueva York, Londres o Copenhague, con la particularidad de que integra la pasarela profesional y la industria con la ciudad y sus habitantes.

Un modelo luce un diseño de la nueva colección de Mans en la Semana de la Moda Bercedes Benz Fashion Week Madrid / J.J.Guillen / EFE

Madrid es moda

En el marco de OMODA Madrid es Moda, habrá 18 desfiles y espectáculos, ocho presentaciones de nuevas colecciones y seis actividades complementarias. Contará con la participación de Davidelfin, un show de Juan Avellaneda en colaboración con See lou y el desfile de Juana Martín arrancarán el ciclo el jueves 12. El viernes 13 se celebrarán los desfiles de Roberto Torretta, Daniel Chong, Oteyza y Evade House. Sábado 14, Javier Delafuente presentará colección y el lunes 16 Devota & Lomba mostrará sus apuestas para el próximo otoño invierno.

La edición de OMODA Madrid es Moda de este año la cerrará el desfile de Duyos y contará con el talento de Adlib Ibiza, Candelas y Felipa, Carlota Barrera, Dominnico, Eduardo Navarrete, E.R.A.X, Félix Ramiro, García Madrid, It-Spain, Isla Bonita Moda, Javier Delafuente, Luis Barrendero, Luis Infantes, Miguel Marinero, Mirto, Moisés Nieto, Paloma Suárez, Peñalver Brand, Pilar Dalbat, Roberto Verino, The 2nd Skin Co. y We Are Spastor.

MBFWMADRID

Y la programación continuará entre los días 17 y 22 de marzo con el turno de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, considerada la mayor pasarela de moda en España con la presencia de 40 diseñadores y evoluciona hacia un modelo híbrido con pasarelas presentes por toda la ciudad.

La programación combina desfiles OFF en espacios urbanos icónicos de Madrid y desfiles en IFEMA Madrid. Johanna Ortiz presentará su colección en el Círculo de Bellas Artes y el día 18 la Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid también se convertirá en pasarela con los desfiles de Sophie el Voilá, Juan Vidal, Pedro del Hierro, entre otros.

Una modelo desfila durante el desfile de la firma Custo Barcelona, en la 81ª edición de la Mercedes Benz Fashion Week (MBFW), en IFEMA Madrid, a 21 de febrero de 2025, en Madrid (España). IFEMA Madrid acoge la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW) del 19 al 23 de febrero. 21 FEBRERO 2025;CUSTO;MODA;MBFW;FASHION WEEK;SEMANA DE LA MODA;MODELO;PASARELA;DESFILE; Eduardo Parra / Europa Press 21/02/2025. Eduardo Parra; / Eduardo Parra / Europa Press

El día viernes 20, Ifema Madrid lucirá alfombra roja para acoger los desfiles de los próximos tres días. Ese mismo día, serán Coosy x Miguel Palacio, Simorra, Agatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Erroz, Custo, Malne y Maison Mesa quienes presentes sus propuestas.

Sábado 21 será el turno de Angel Schlesser, Menchen Tomas, Fely Campo, Odette Álvarez, Yolancris y Lola Casademut y domingo 22 cerrarán las puertas los desfiles de Caducifolium, Antonio Acuario, Eaftimos, Adrià Egea, Maikarfi, Maison Gracen, Mericusan, Par Equilux, Pringa y Bonet.