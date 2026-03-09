Conciertos, foodtrucks y actividades infantiles: así será la inauguración de este nuevo centro comercial a un paso de Madrid

Aunque por las imágenes parezca tan solo un proyecto, este nuevo centro comercial a tan solo un paso de Madrid ya es una realidad tangible. El centro comercial y de ocio Señorío Plaza abrirá sus puertas el próximo 12 de marzo a las 11:00 de la mañana, y con él cuatro días de celebraciones que contarán con música en directo, espectáculos itinerantes, foodtrucks y actividades gratuitas para los niños.

Situado en Illescas, Toledo, muy cerca de la A-42, Señorío Plaza cuenta con más de 30 locales comerciales dedicados a la moda, el deporte (Sprinter, Kiabi, Joma, NewYorker), y al menaje del hogar (JYSK, Homa, tiendas de colchones y sofás). La oferta se completa con una variada zona de restauración y ocio, incluyendo Cines Odeón con un equipamiento de última generación, una área de bowling y un centro de entretenimiento infantil y familiar.

Con sus 90.000 metros cuadrados de superficie, el centro comercial también pondrá a disposición de los compradores y visitantes otros servicios como los hipermercados y supermercados (Alcampo, Lidl), una gasolinera, una óptica, un centro de mascotas y un taller de automoción.

Inauguración y agenda de actividades

Este nuevo parque comercial abrirá sus puertas con el clásico corte de cintas a las 11:00 de la mañana del jueves, para dar paso a un concierto en directo a las 21:00 en la zona de foodtrucks. El viernes, reservado para llenar de vida las calles del parque contará con varios pasacalles a media tarde, y otra sesión de música en directo al terminar el día.

El fin de semana, cuando por fin se podrá disfrutar de un merecido tiempo de descanso, Señorío Plaza se postula como el lugar perfecto para relajarse y divertirse en familia. El sábado por la mañana, los más pequeños serán los protagonistas por excelencia y podrán disfrutar de sesiones de pintacaras, juegos como el "velocípedo mágico" y un cantajuegos en la zona de restauración pensado para que los padres puedan tomar algo mientras los niños se entretienen.

Pasadas las 17:00 se dará paso al "tardeo", que vendrá acompañado de un DJ, más actividades infantiles, e incluso un karaoke que se prolongará hasta pasada la medianoche para aquellos que deseen alargar la jornada en las terrazas. El domingo, la programación se despedirá con un guiñol en la zona de restauración poniendo fin a cuatro días de actividades que buscan posicionar este nuevo centro comercial entre los planes locales preferidos.