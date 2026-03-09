CRUCE DE INSULTOS
Un concejal del PSOE en Aranjuez lanza un vaso de café a otro de Vox por llamarle "vago"
El incidente se produjo durante una comisión sobre la línea C-3 de Cercanías y el PSOE asegura que fue el portavoz de Vox quien profirió insultos y amenazas
El portavoz de Vox en Aranjuez y concejal de Desarrollo Tecnológico e Informática, Transporte y Movilidad del Gobierno municipal, David Esteban Fernández Domínguez, ha denunciado ante la Policía Nacional al concejal del PSOE José María Cermeño Terol por supuestamente lanzarle un recipiente con café durante una sesión de las Comisiones Informativas celebrada el pasado mes de febrero.
Según la versión difundida por Vox, el incidente se produjo mientras se debatía una propuesta presentada por su edil de Transportes para reclamar al Ministerio de Transportes una auditoría completa de la infraestructura de la línea C-3, ante las incidencias que afectan al servicio en Aranjuez.
Durante el debate se produjo un enfrentamiento verbal entre varios concejales. Según se puede observar en un vídeo de la sesión, otro concejal socialista llamó "gilipollas" al edil de Vox y, a continuación, José María Cermeño le espetó "porque lo eres, además de fascista". Esteban Fernández respondió entonces llamándole "vago" y, acto seguido, el concejal del PSOE lanzó un recipiente con café en dirección a su rostro, aunque no llegó a impactar en ninguno de los presentes.
En la denuncia, Vox pide que se investiguen posibles delitos de atentado contra la autoridad, tentativa de lesiones, falta de respeto a la autoridad, delito de odio y desorden público. En su comunicado, el partido enmarca lo sucedido en un clima de crispación dentro de los órganos municipales.
Por su parte, el Grupo Municipal Socialista de Aranjuez ha negado la versión y sostiene que los hechos relatados por Esteban Fernández "son falsos". El PSOE afirma que lo ocurrido en esa comisión fue que el concejal de Vox insultó gravemente a varios miembros de su grupo y que llegó incluso a amenazar de muerte en dos ocasiones a uno de sus concejales.
Los socialistas añaden que, si se les requiere, presentarán testigos sobre lo sucedido en aquella sesión. Además, acusan al portavoz de Vox de mantener de forma reiterada una actitud de insultos, descalificaciones, amenazas y ofensas hacia miembros de su grupo en plenos y comisiones.
En su comunicado, el PSOE vincula también esta denuncia con un intento de desviar la atención sobre el presunto fraccionamiento de contratos que atribuye a Esteban Fernández y que, según sostiene, ya ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Los socialistas reclaman además al alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez, y al Partido Popular que aclaren si respaldan la denuncia presentada por su socio de Gobierno.
El incidente ha abierto un nuevo frente político en el Ayuntamiento de Aranjuez, donde Vox y PSOE mantienen ahora el choque por la interpretación y las consecuencias del altercado registrado en la comisión.
- La Comunidad de Madrid dotará de servicios digitales y equipos informáticos a 142 municipios de menos de 20.000 habitantes
- Metro de Madrid decora la estación de Móstoles Central con imágenes de la colección del Museo CA2M
- Descubre el 'balcón de la Sierra Norte de Madrid', donde la historia medieval se fusiona con la naturaleza y las mejores vistas
- La Comunidad de Madrid impulsa el modelo EGB: duplica el número de colegios que imparten 1º y 2º de ESO el curso que viene
- Así es el mejor colegio de España: está en Madrid y combina excelencia académica e innovación
- Madrid destaca en educación: tres colegios de la capital, entre los cinco mejores del país en 2026
- Cristina Sánchez: 'Mi gran aliado siempre ha sido el toro: no tenía prejuicios, no decía 'uy, es una mujer'
- El 8M en Madrid, en directo | Última hora de las dos marchas diferentes que recorrerán Madrid este domingo