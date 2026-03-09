Un concejal del PSOE en Aranjuez lanza un vaso de café a otro de Vox por llamarle "vago"

El portavoz de Vox en Aranjuez y concejal de Desarrollo Tecnológico e Informática, Transporte y Movilidad del Gobierno municipal, David Esteban Fernández Domínguez, ha denunciado ante la Policía Nacional al concejal del PSOE José María Cermeño Terol por supuestamente lanzarle un recipiente con café durante una sesión de las Comisiones Informativas celebrada el pasado mes de febrero.

Según la versión difundida por Vox, el incidente se produjo mientras se debatía una propuesta presentada por su edil de Transportes para reclamar al Ministerio de Transportes una auditoría completa de la infraestructura de la línea C-3, ante las incidencias que afectan al servicio en Aranjuez.

Durante el debate se produjo un enfrentamiento verbal entre varios concejales. Según se puede observar en un vídeo de la sesión, otro concejal socialista llamó "gilipollas" al edil de Vox y, a continuación, José María Cermeño le espetó "porque lo eres, además de fascista". Esteban Fernández respondió entonces llamándole "vago" y, acto seguido, el concejal del PSOE lanzó un recipiente con café en dirección a su rostro, aunque no llegó a impactar en ninguno de los presentes.

En la denuncia, Vox pide que se investiguen posibles delitos de atentado contra la autoridad, tentativa de lesiones, falta de respeto a la autoridad, delito de odio y desorden público. En su comunicado, el partido enmarca lo sucedido en un clima de crispación dentro de los órganos municipales.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista de Aranjuez ha negado la versión y sostiene que los hechos relatados por Esteban Fernández "son falsos". El PSOE afirma que lo ocurrido en esa comisión fue que el concejal de Vox insultó gravemente a varios miembros de su grupo y que llegó incluso a amenazar de muerte en dos ocasiones a uno de sus concejales.

Los socialistas añaden que, si se les requiere, presentarán testigos sobre lo sucedido en aquella sesión. Además, acusan al portavoz de Vox de mantener de forma reiterada una actitud de insultos, descalificaciones, amenazas y ofensas hacia miembros de su grupo en plenos y comisiones.

En su comunicado, el PSOE vincula también esta denuncia con un intento de desviar la atención sobre el presunto fraccionamiento de contratos que atribuye a Esteban Fernández y que, según sostiene, ya ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Los socialistas reclaman además al alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez, y al Partido Popular que aclaren si respaldan la denuncia presentada por su socio de Gobierno.

El incidente ha abierto un nuevo frente político en el Ayuntamiento de Aranjuez, donde Vox y PSOE mantienen ahora el choque por la interpretación y las consecuencias del altercado registrado en la comisión.