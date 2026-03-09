CONSUMO DE DROGAS
La cocaína y el cannabis lideran el consumo de drogas ilegales en Madrid, según el análisis de aguas residuales
Madrid Salud ha analizado muestras entre 2023 y 2025 para conocer la evolución del consumo en la capital
Coca y porros, son las dos sustancias ilegales que más se consumen en la capital. Le siguen el MDMA, la metanfetamina y, en menor medida, las anfetas, según los resultados del estudio elaborado Madrid Salud en colaboración con la Universidad Complutense a partir del análisis de aguas residuales recogidas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, presentados este lunes por el Ayuntamiento la capital
Se trata de una herramienta que, tal y como ha destacado durante la presentación la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, permite completar la información procedente de encuestas y de la atención prestada en la red del Instituto de Adicciones. “Es un elemento que también se está utilizando en otras ciudades y que es muy valioso a la hora de conocer exactamente cuáles son los consumos de la ciudad y cómo se reparten esos consumos”, ha explicado.
Para ello, el trabajo se ha basado en siete campañas de muestreo y en el análisis de casi 400 muestras representativas de 24 horas recogidas a la entrada de las ocho estaciones depuradoras de aguas residuales de la ciudad (La China, Madrid Sur, Viveros de la Villa, Las Rejas, Butarque, Sur Oriental, Valdebebas y La Gavia), que reciben las aguas de los 21 distritos de Madrid y también de municipios limítrofes como Pozuelo, Leganés y Rivas-Vaciamadrid.
Estos datos confirman una pauta de consumo ya conocida por los servicios municipales. “Los resultados que ahí se han obtenido es que los consumos fundamentales en la ciudad de Madrid en estos años, y viene siendo así ya desde hace tiempo, tienen que ver fundamentalmente con la cocaína y con el cannabis, también con las anfetaminas y la ketamina”, ha resumido Sanz. También recoge diferencias según el tipo de sustancias y el momento de la semana, ya que mientras el consumo de cannabis se mantiene estable de lunes a domingo, otras drogas como el éxtasis se disparan principalmente los fines de semana.
Además de las drogas ilegales, el análisis incluye también medicamentos con potencial de abuso y benzodiacepinas. En este apartado, la ketamina presenta los niveles más altos de consumo indebido, mientras que las benzodiacepinas más detectadas son el lorazepam y el lormetazepam. Unos y otros resultados encajan con lo realidad que los profesionales municipales observan a diario en la red asistencial, que en 2025 atendió a casi 12.000 pacientes, un 7,6% más que el año anterior.
La sustancia principal por la que acudieron nuevas personas fue el alcohol, seguida de la cocaína y el cannabis. "Aquí no hay drogas buenas ni drogas malas, todas las drogas provocan alteraciones gravísimas", ha señalado Sanz. "Vemos también cçomo se están incrementando las patologías duales de personas que tienen adicciones y que tienen enfermedades mentales y, por lo tanto, tenemos que ser muy combativos con absolutamente todo el consumo de drogas de de la ciudad", ha zanjado la vicealcaldesa.
