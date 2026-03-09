La casa de Tamara Falcó en Madrid: así es el nuevo ático de lujo de la aristócrata con inspiración clásica y toques cosmopolitas

"Es la primera casa que me he comprado, así que debía ser muy especial", así contaba Tamara Falcó en una entrevista qué sintió al tomar la decisión de adquirir su nueva casa en Madrid. Con más de 190 metros cuadrados y llena de luz, el hogar de la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó destaca por su luminosidad y espacios diáfanos. Diseñada por la interiorista Beatriz Silveira junto a la empresa de reformas Trazo, la inspiración clásica se funde con matices contemporáneos, buscando un estilo "tan elegante como Tamara, con un toque cosmopolita y sofisticado".

Tras vivir de alquiler en el centro de Madrid, Tamara, siguiendo el consejo de su hermana Chábeli, y apoyada por su marido Íñigo Onieva decidió invertir en la compra de un ático que se encontraba dentro de una exclusiva promoción de The Collection by Krono Homes. Aunque cambiar de aires no fue fácil, la mudanza fue inevitable, pues en el centro "es complicadísimo encontrar una casa con garaje en el mismo edificio", confesaba. Así, la aristócrata decidió instalarse en esta vivienda que destaca por su diseño, arquitectura, sostenibilidad e integración con el entorno, y que cuenta con varios espacios comunes como un área social gourmet, gimnasio, piscina, spa y zona infantil.

Un espacio cuidado al detalle

La planta baja, un espacio abierto pero acogedor, comprende el salón, el comedor y la cocina: "Convertimos los cuatro dormitorios existentes en tres, y de esta manera abrimos un acogedor comedor", explicaba Beatriz. En esta vivienda, cada detalle se ha cuidado con mimo y se ha apostado por soluciones personalizadas como rodapiés de piedra o embocaduras con semiesferas talladas (de Altissima Piedra Paloma Honed) que adornan la entrada del comedor o el dormitorio.

En el comedor, las sillas también son de interiorista, fabricadas artesanalmente por Jesús Zarza, con tela de Gancedo, misma marca que firma el sofá con tela bouclé del salón. Sobre la mesa, una escultura de Rafaela Pareja y jarrones de Guaxs culminan un espacio que es iluminado por una lámpara de techo de Luceplan y apliques de Beatriz Silveira Estudio.

La cocina de ensueño de Tamara

Tras su paso por el reality MasterChef, Tamara siempre había querido una cocina completamente equipada, de ahí que en este nuevo espacio cuente con una placa de inducción Smart Kitchen con tecnología dual, ambos de Gamadecor, y fuego de gas. Con una encimera de piedra sinterizada Tivoli Beige y una isla de XTONE, la cocina se completa con una variedad de electrodomésticos de la firma Miele.

Cocina de Tamara Falcó en su nuevo ático en Madrid / Tamara Falcó en Instagram

"Mi templo sagrado": un dormitorio con vestidor y baño en suite

Esta zona de la casa es descrita por la colaboradora de televisión como su "templo sagrado". Con mayor privacidad, un pasillo culmina en un vestidor, que a su vez sirve de entrada al dormitorio, con vistas a la terraza. El vestidor compartido del matrimonio está ilustrado por la muralista Carol Moreno y cuenta con un pequeño tocador.

Vestidor de Tamara Falcó en su nuevo ático en Madrid / Tamara Falcó en Instagram

Su cama de Treca Paris cuenta con una colcha y cojines de la marca Lo de Manuela, así como un cabecero de Filippo Uecher. Con dos obras de Carla Cascales decorando el espacio, el dormitorio se completa con dos mesillas de cristal, lámparas de alabastro y una butaca italiana también del estudio de la interiorista Beatriz Silveira.

Detalle de la habitación de Tamara Falcó en su nuevo ático en Madrid / Tamara Falcó en Instagram

Tamara confiesa lamentar la decisión de enmoquetar el suelo en blanco, y admite que con sus perritas Jacinta, Vainilla, Nala, Missy y Dalkkung, correteando, seguramente tendrán que cambiarlo pronto.

“Cuando Íñigo vio esta impresionante ducha de piedra dijo: ‘Nos mudamos’, y así fue”, recuerda Tamara mientras muestra su ducha de piedra natural cuarcita de Altissima Lumix Polished de XTONE y columna de ducha Lignage Luxe con acabado oro cepillado. Con un suelo de caliza y una bañera Arch Double de Krion, el baño cuenta con un lavabo de Sotto de Nolken y una grifería Lignage Cross. Además, destacan la antigua lámpara de techo de Murano y los muebles y el espejo, diseño de Beatriz Silveira.

Lavabo del baño de Tamara Falcó en su nuevo ático en Madrid / Tamara Falcó en Instagram

Acostumbra a adaptar los espacios a su manera

A pesar de las dudas que le generaba salir del centro de Madrid, ahora Tamara lo tiene claro: "He vivido en muchos lugares y estoy acostumbrada a adaptar los espacios a mi manera. El centro me encanta, pero todo tiene su momento. Yo creo mucho en la Divina Providencia y sé que las cosas aparecen cuando las necesitas. Y cuando llegan tienes que hacerlas con toda la ilusión, aunque en ese momento te venga fatal. Hay que lanzarse a la aventura y confiar en que todo va a salir bien. La vida funciona así, hay que saber leer las señales”.