La cadena Krispy Kreme amplía su presencia en Madrid con cuatro locales más y prevé 50 en España en cuatro años

Tras la inauguración de su primera tienda en España hace cinco meses, la icónica cadena estadounidense de rosquillas glaseadas Krispy Kreme ponía en marcha su servicio delivery el pasado 27 de enero. El éxito de su campaña de promoción ha catapultado el crecimiento de esta marca de donuts que ya comunicaba su intención de continuar con su plan de expansión en el país.

Así, este lunes, la empresa anunciaba un paso más en su propósito de convertir a los madrileños en los mayores adictos al dulce abriendo cuatro nuevos locales en la Comunidad de Madrid antes de verano. Las nuevas tiendas anunciadas por la marca de donuts se situarán en la calle Princesa y en los centros comerciales Caleido, La Gavia y Gran Plaza 2 (Majadahonda).

Estos nuevos establecimientos se suman a la estrategia de crecimiento de la marca con un concepto diferente al de su teatro obrador, situado en Westfield Parquesur (Leganés). "Este es el primer gran paso de cara a conquistar otras ciudades en los próximos años, ya que nuestro plan es expandirnos tanto en España como en Portugal con tiendas propias de forma progresiva y sostenible", explicaba el consejero delegado de la firma en España, Manuel Zamudio.

La primera apertura será en Princesa el 18 de marzo, una ubicación "estratégica" para la compañía, pues supone su entrada con presencia física en el centro de Madrid. "La localización de las nuevas tiendas se ha elegido para acercar el producto a más consumidores y facilitar el acceso a la marca en diferentes momentos de consumo, consolidando así nuestra presencia en la ciudad y ampliando nuestra red de puntos de venta", ha señalado.

Con el fin de establecer una red "sólida" de puntos de venta que permita su presencia en las principales ciudades del país, en los próximos cuatro años la empresa tiene como objetivo alcanzar los 50 locales en España, siendo cinco de ellos Teatros Krispy Kreme. De este modo, la compañía y su lema "buen rollo recién hecho cada día" han empezado dicha expansión por Madrid para llegar progresivamente a otros "mercados clave" como Barcelona y Valencia.