Ayuso presenta en Nueva York un programa de subvenciones para impulsar los pequeños negocios en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado en Nueva York una iniciativa pionera en España destinada a impulsar la expansión de los pequeños negocios. Este nuevo programa de subvenciones, que será aprobado este miércoles en el Consejo de Gobierno, busca fortalecer a las microempresas y trabajadores por cuenta propia que ya han superado su fase inicial y necesitan un impulso financiero para escalar su actividad.

Detalles de las nuevas subvenciones para pymes y autónomos

El Ejecutivo madrileño ha diseñado estas ayudas con un enfoque de financiación directa para proyectos de crecimiento consolidados. La cuantía base de la subvención puede alcanzar los 140.000 euros, cubriendo hasta el 50% del importe necesario para el plan de expansión del negocio.

Como medida para luchar contra la despoblación y fomentar el reequilibrio territorial, la ayuda podrá incrementarse en 10.000 euros adicionales si la actividad se desarrolla en alguno de los 142 municipios de la región con menos de 20.000 habitantes.

Requisitos para acceder a la ayuda de 150.000 euros

Para optar a estos fondos, las entidades interesadas deben cumplir con una serie de criterios específicos que garantizan la viabilidad del proyecto:

Tamaño de la plantilla: Las empresas deben contar con un máximo de nueve trabajadores.

Las empresas deben contar con un máximo de nueve trabajadores. Antigüedad: Es necesario acreditar al menos 3 años de existencia y actividad económica.

Es necesario acreditar al menos 3 años de existencia y actividad económica. Plan de expansión: Los beneficiarios deberán presentar un plan de negocio detallado que justifique la inversión para su crecimiento o digitalización.

Claves para el crecimiento empresarial en la región

El objetivo estratégico de esta medida es eliminar los obstáculos habituales en la etapa de consolidación empresarial, tales como la dificultad de acceso a financiación externa, la retención de talento especializado o la adaptación tecnológica a los nuevos mercados.

Con esta inversión, la Comunidad de Madrid refuerza su ecosistema emprendedor, que ya registra cifras históricas con cerca de 440.000 trabajadores autónomos. Al sufragar la mitad de la inversión necesaria para crecer, el Gobierno regional busca asegurar que los negocios locales no solo sobrevivan, sino que se conviertan en motores de generación de empleo y riqueza a largo plazo.

Impacto en los municipios de Madrid

La prioridad concedida a los municipios pequeños subraya el compromiso de la administración con el entorno rural de la Comunidad. Al facilitar que una microempresa en una localidad de menos de 20.000 habitantes reciba hasta 150.000 euros, se incentiva la fijación de población y la modernización del tejido industrial y de servicios fuera de la capital y el área metropolitana, permitiendo que el talento local compita en igualdad de condiciones en el mercado global.