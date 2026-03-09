DIPLOMACIA
Ayuso anuncia un homenaje histórico de Madrid a Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia
El gobierno regional, liderado por Ayuso, busca que los estadounidenses se sientan "como en casa" en Madrid, aprovechando la posición de Estados Unidos como principal inversor extranjero
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado desde Nueva York que el gobierno regional rendirá un homenaje histórico a Estados Unidos el próximo 4 de julio. El evento conmemorará el 250 aniversario de la independencia del país norteamericano, reforzando los lazos culturales y económicos entre ambas regiones.
Durante un encuentro con inversores organizado por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, Ayuso destacó la importancia de la efeméride, señalando que Madrid busca que los estadounidenses se sientan "como en casa" y apostando por un crecimiento conjunto que se ha consolidado a lo largo de los siglos.
Estados Unidos, líder en inversión extranjera
Estados Unidos se posiciona como el principal inversor extranjero en la Comunidad de Madrid. Desde 2019, la inversión estadounidense ha superado los 28.300 millones de euros, lo que representa el 22,3% del total de la inversión extranjera en la región, concentrándose mayoritariamente en el sector de las telecomunicaciones.
Además de estas cifras, Ayuso resaltó que el turismo es otro de los pilares fundamentales que mantienen los vínculos estrechos a ambos lados del Atlántico.
En el marco de su visita, la presidenta también se pronunció sobre la actualidad geopolítica y el conflicto en Oriente Medio. Ayuso defendió la posición de las democracias occidentales frente al régimen de Irán, criticando la persecución de la mujer y el enriquecimiento nuclear. Sentenció que, aunque nadie desea la guerra, no se puede posicionar a favor de regímenes que atentan contra los derechos humanos.
