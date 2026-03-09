DÍA DE LA MUJER
El Ayuntamiento de Alcorcón ofrece sus escenarios a Susana Pastor tras la "censura" de su monólogo feminista en Collado Villalba
El Ayuntamiento de Alcorcón ofrece sus escenarios a la actriz Susana Pastor después de que la exedil de Collado Villalba interrumpiera su monólogo 'Ser Mujer' por supuestas faltas de respeto
El Ayuntamiento de Alcorcón, a través de la Concejalía de Cultura y Festejos, ha ofrecido los escenarios municipales de la ciudad a la actriz Susana Pastor ante la situación vivida este fin de semana en Collado Villalba, donde la ya exedil de Familia, Servicios Sociales y Mujer la impidió concluir su monólogo.
La situación se produjo el sábado pasado, cuando la actriz valenciana estaba representando en el teatro del municipio su monólogo 'Ser Mujer' y, de repente, fue interrumpida por la concejala de Familia, Servicios Sociales y Mujer, Noelia Rosario Díaz Vaca (PP), a pesar de que la obra había sido impulsada por el propio Consistorio.
En medio de la representación, la concejala subió al escenario para anunciar la interrupción de la obra a "causa de las faltas de respeto" que estarían "ofendiendo" a los asistentes, lo que supuso las críticas airadas del público, según los vídeos colgados por los asistentes en redes sociales.
Renuncia al cargo
Tras este incidente, y una vez analizada la situación, la edil ha decidido presentar su renuncia al cargo "con el objetivo de asumir la responsabilidad derivada de lo sucedido", cosa que hizo en la noche de ayer en sus redes sociales donde "lamentaba profundamente su decisión de interrumpir la obra".
Ante esta situación, la concejala de Cultura y Festejos del municipio alcorconero, Miriam Benítez (Ganar Alcorcón), ha ofrecido los escenarios de la ciudad a la artista censurada para que represente su monólogo de humor, que aborda temas relacionados con el feminismo y la sororidad.
"El PP es indistinguible de una ultraderecha a la que le molestan las voces libres y feministas de las mujeres. Todo el apoyo desde Alcorcón a Susana Pastor. Como concejala de Cultura, te ofrezco los escenarios de nuestra ciudad para que puedas hacer tu monologo", ha insistido Benítez.
Aunque el Ayuntamiento de Collado Villalba ha avanzado que volverá a hacer "las gestiones oportunas" para que la obra sea reprogramada en próximas fechas, desde el Consistorio alcorconero se han adelantado con esta oferta a la actriz para que pueda volver a representar esta propuesta cultural en las condiciones adecuadas.
