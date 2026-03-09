El archivo de Gerardo Contreras revela la historia de España en el siglo XX a través de 200.000 fotografías

Madrid ha puesto ya a disposición del público, a través de internet, las 200.000 fotografías digitalizadas que integran el archivo de Gerardo Contreras, uno de los grandes nombres del fotoperiodismo español del siglo XX. La colección, fechada entre 1924 y 1971, permite seguir algunos de los principales acontecimientos históricos, sociales y culturales del país a lo largo de varias décadas. Las imágenes pueden consultarse en el Buscador de archivos y documentos del Portal de Archivos regional. El fondo está integrado sobre todo por negativos en nitrato y acetato de celulosa, aunque también conserva placas de vidrio y cajas con copias en positivo.

El archivo ofrece un amplio recorrido por la historia contemporánea española. Entre sus fondos figuran escenas de la etapa de Alfonso XIII, la proclamación de la Segunda República en Madrid, la llegada de la penicilina a España en 1944, la puesta en marcha de la línea aérea entre Madrid, Sevilla y Lisboa o la llegada del hombre a la Luna. En conjunto, la obra de Contreras retrata la evolución del país a través de algunos de sus episodios más relevantes. Dentro del conjunto destacan unas 3.000 imágenes sobre vidrio tomadas entre 1924 y 1940. En ellas aparecen, entre otras escenas, las tropas españolas destinadas en Marruecos durante los años veinte o actos oficiales protagonizados por la reina Victoria Eugenia, como la inauguración de centros benéficos, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Una de las forografías del archivo de Gerardo Contreras. / ARCHIVO

El archivo también conserva 196 rollos de película plástica con fotografías realizadas entre 1935 y 1941, centradas especialmente en la Guerra Civil en Madrid y en los primeros años de la posguerra. La parte más extensa del fondo corresponde, sin embargo, a su trabajo como fotógrafo del diario Arriba. Ese bloque reúne más de 130.000 imágenes fechadas entre 1939 y 1971 y aborda temas muy diversos, desde información social y crónica de sociedad hasta festejos taurinos, deportes o fenómenos meteorológicos.

A ello se suman más de 8.000 fotografías en papel procedentes de agencias nacionales e internacionales, reunidas por Contreras durante su etapa al frente de la agencia Contreras y Vilaseca. Gerardo Contreras inició su trayectoria profesional con solo 14 años en La Tribuna y desarrolló toda su carrera en el ámbito de la información gráfica madrileña. A lo largo de su vida trabajó en cabeceras como La Vanguardia, As y Arriba.

Noticias relacionadas

Una de las fotografías que conforman el archivo de Gerardo Contreras. / ARCHIVO

Además, formó parte de la Unión de Informadores Gráficos de Prensa, organización de la que llegó a ser vicepresidente en 1936. Su trayectoria fue reconocida con numerosas distinciones, entre ellas el Premio Alfonso Rodríguez Santamaría de la Asociación de la Prensa de Madrid en 1945, la Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Católica en 1959, la Cruz del Mérito Civil y el Premio Nacional de Periodismo Gráfico en 1970.