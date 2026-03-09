Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet activa el aviso amarillo por nevadas en la sierra de Madrid este martes ante el tiempo adverso

En la Sierra, la Aemet espera un martes con cielo muy nuboso y temperaturas bajas, con heladas débiles y viento del norte que girará hacia el este

Una persona camina por la nieve, este pasado enero, en San Sebastián de los Reyes, Madrid,

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

El tiempo adverso continúa y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar el aviso amarillo por nevadas en la sierra de Madrid. La lluvia se ha instalado de forma intermitente de nuevo en la capital y se espera que a lo largo de la semana vaya disminuyendo su presencia.

Avisos por nieve

Según la Aemet, mañana en la capital se espera un martes, 10 de marzo, marcado por las precipitaciones. Desde primera hora de la madrugada hasta el mediodía el cielo estará cubierto con lluvia, a las 12:00 horas se espera que comience el temporal tormentoso hasta las 18:00 horas, cuando el cielo volverá muy nuboso, pero sin precipitaciones hasta el final del día.

En la Sierra, zona de aviso amarillo, se espera un estado del cielo muy nuboso o cubierto, con visibilidad localmente reducida, tendiendo a disminuir la nubosidad en la segunda mitad del día. Las precipitaciones se prevén débiles o localmente moderadas, remitiendo a últimas horas, mientras que la cota de nieve comenzará a ascender de los 1000 a 1800 metros aproximadamente.

¿Más frío?

El tiempo adverso viene acompañado por la bajada de las temperaturas. Así lo afirma la Aemet con su pronóstico para la capital, donde espera que los termómetros oscilen entre los 11 grados de temperatura máxima y los 5 grados de temperatura mínima.

En la zona de aviso, en la Sierra, el martes las temperaturas variarán dependiendo de la zona: las mínimas con pocos cambios y las máximas en ascenso en la vertiente sur y en descenso en la vertiente norte. Se esperan heladas débiles, localmente moderadas en cotas altas. Y el viento soplará flojo o moderado de componente norte girando a componente este, más intenso en cotas expuestas donde se podrán dar rachas de intensidad fuerte.

El fin de las precipitaciones

El organismo estatal pronostica que las lluvias cesen los días miércoles 11 de marzo, jueves 12 y viernes 13, días en los que el sol se asomará y permitirá la subida de las temperaturas. Por el momento, toca continuar con el paraguas en mano.

