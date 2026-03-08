LALIGA | SEVILLA 1-1 RAYO
Tablas entre Sevilla y Rayo, que mantienen su distancia con la zona de descenso
Akor Adams adelantó al conjunto hispalense y el Pacha Espino igualó para los franjirrojos
EFE
El Sevilla y el Rayo Vallecano han empatado este domingo en el Sánchez-Pizjuán un encuentro en el que marcaron el local Akor Adams y el visitante Pacha Espino y que deja satisfechas a ambas escuadras, puesto que afianzan su posición lejos de los plazas de descenso.
La primera ocasión de la tarde fue para el conjunto madrileño, que salió al campo bien posicionado y mandón en el toque frente a un rival replegado y que estuvo a punto de marcar a los 5 minutos, cuando De Frutos recibió al borde del área, recortó a Kike Salas y disparó un chut seco que repelió Odysseas.
Matías Almeyda, que cumplió el tercero de sus siete partidos de suspensión, confió en que su 4-4-2 le ofreciese llegadas por los costados. Ordenó a sus atacantes que cargasen el área para aprovechar centros como el que envió César Azplicueta, un suave toque de zurda desde la banda derecha, que Akor Adams no tuvo más que empujar con su cabeza a las mallas (min. 13).
La desventaja desanimó al Rayo, al que le cuesta generar peligro frente a rivales agrupados en bloque medio, y la primera parte terminó sin más sobresalto para los porteros que el propiciado por la dificultad del equipo visitante para defender su parcela en las jugadas de estrategia.
El empate llegó cuando apenas si se había planteado el segundo tiempo, en una acción aparentemente anodina por el costado izquierdo de Fran Pérez, que presentó un balón raso al borde del área, desde donde Pacha Espino ensayó un disparo parabólico con el interior del pie que superó por alto al portero local, quien reaccionó tarde.
La igualada y la lesión de Azpilicueta aplacaron las ansias ofensivas del Sevilla, que apostó por la prudencia para sumar su quinta jornada consecutiva sin derrota, mientras que los vallecanos también parecían dar por bueno el punto a pesar de que su entrenador recurría a Ilias Akhomach, su atacante más en forma.
También el técnico local optó por refrescar su ataque con las entrada de Ejuke e Isaac, dos de los artífices de la remontada en el derbi, pero sus cambios no dieron en esta ocasión el fruto deseado y los minutos se fueron desgranando con la sensación creciente de que los contendientes no querían asumir riesgos.
- La Comunidad de Madrid impulsa el modelo EGB: duplica el número de colegios que imparten 1º y 2º de ESO el curso que viene
- Así es el mejor colegio de España: está en Madrid y combina excelencia académica e innovación
- Madrid destaca en educación: tres colegios de la capital, entre los cinco mejores del país en 2026
- La Agencia de Protección de Datos archiva la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez por las filtraciones de datos de periodistas
- La Comunidad de Madrid dotará de servicios digitales y equipos informáticos a 142 municipios de menos de 20.000 habitantes
- Entre libros y mapas: así es el hogar de Arturo Pérez-Reverte, en una exclusiva urbanización en la sierra madrileña
- Problemas en Madrilucía: la feria reducirá el número de casetas y acortará su duración a dos semanas
- Madrid destina 17,2 millones de euros para reforzar la atención a personas con discapacidad intelectual