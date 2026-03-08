Pico de la Miel: la subida corta que regala una de las vistas más espectaculares de la sierra madrileña

Hay quienes aprovechan sus días libres para ir al cine, otros para visitar algún museo y, otros, para hacer deporte. Y es que no hace falta encerrarse en el gimnasio para notar que estamos ejercitando nuestro cuerpo. En la Comunidad de Madrid, existen enclaves que ofrecen rutas en las que nos podemos poner en forma y, además, disfrutar del bonito paisaje que ofrecen.

Quien conduce por la A-1 hacia el norte suele reconocer este rincón enseguida: una montaña redondeada de granito que destaca claramente sobre el paisaje. Es el Pico de la Miel, probablemente la cumbre más característica de la Sierra de La Cabrera y una de las favoritas de senderistas y escaladores de la Comunidad de Madrid.

No es la montaña más alta de la región, pero sí una de las más visibles. Su silueta domina el horizonte de esta parte de la sierra y se ha convertido en una referencia del paisaje. Además, la subida es relativamente corta, lo que la convierte en una excursión popular entre quienes buscan una ruta intensa pero asumible.

El Pico de la Miel es la cumbre más característica de la Sierra de La Cabrera y una de las favoritas de senderistas y escaladores de la Comunidad de Madrid / THE CRAG

Una ascensión corta con algunos tramos exigentes

El camino asciende entre rocas graníticas y vegetación de monte bajo, un paisaje característico de esta parte de la sierra. Aunque la distancia no es larga, hay tramos donde la pendiente obliga a subir con calma. A medida que se gana altura, las vistas empiezan a abrirse sobre el valle.

Una panorámica que explica la fama del lugar

La cima del Pico de la Miel ofrece una de las panorámicas más amplias de la Sierra Norte. En días despejados se pueden distinguir varios pueblos de la comarca, el embalse de El Atazar y buena parte del paisaje montañoso que se extiende hacia el norte. Por eso es una de las rutas más repetidas por quienes disfrutan del senderismo en esta zona.

Así que, si quieres hacer ejercicio pero no quieres encerrarte en un gimnasio que esté lleno de gente, prueba a hacer una visita a realizar la subida al Pico de la Miel. Además de ponerte en forma podrás admirar un paisaje que parece sacado de un cuento. Si todavía te quedas con más ganas de andar, también puedes hacer turismo por los pueblos alrededor de la sierra.