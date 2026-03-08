Dos de cada tres profesionales en la Secretaría de Estado de Turismo son mujeres: "Queremos servir de ejemplo para niñas y jóvenes"

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, una de las principales reivindicaciones del 8 de marzo vuelve a situarse en la paridad laboral y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En este contexto, la Secretaría de Estado de Turismo destaca el papel del liderazgo femenino en el sector turístico como una referencia para las nuevas generaciones y como un paso necesario hacia una mayor igualdad en los ámbitos de dirección y toma de decisiones dentro de la administración pública. Aunque el empleo femenino tiene un peso relevante en el conjunto del sector turístico, la presencia de mujeres en los espacios de dirección estratégica y gestión -en un sector que representa cerca del 13 % del PIB- está adquiriendo una visibilidad cada vez mayor, especialmente en el ámbito público.

Al frente de la Secretaría de Estado de Turismo se encuentra Rosario Sánchez Grau desde abril de 2024. Su trayectoria profesional combina experiencia en la empresa privada y en el sector público, con conocimiento del ámbito turístico y participación en la gestión de fondos europeos. De la Secretaría de Estado dependen dos direcciones generales: Turespaña y la Dirección General de Política Turística. Esta última está dirigida por Ana Muñoz Llabrés, cuyo equipo incluye a la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, Ilona Shekyants Kazaryan, y a la responsable de la División de Cooperación y Competitividad Turística, Mª Rosario Ruiz Rivera. "La presencia de mujeres en cargos institucionales y en ámbitos de dirección es fundamental, imprescindible y una tarea pendiente como sociedad. También una cuestión de democracia y de justicia: somos la mitad de la población", señala Rosario Sánchez Grau.

Además, sostiene que las mujeres que conforman el equipo de la Secretaría de Estado de Turismo, dedican su vida al servicio público "con entrega y dedicación". "Por ello, queremos que sirva de ejemplo para otros ámbitos no sólo de la administración pública, sino también de la empresa privada, como una oportunidad para enriquecer la gestión pública y empresarial con miradas más diversas e integradoras. Queremos también servir de ejemplo para todas aquellas niñas y jóvenes que aún se están formando: podéis llegar a ser lo que queráis ser", añade.

En conjunto, la Secretaría de Estado y la Dirección General de Política Turística cuentan con un 68,83 % de mujeres en su plantilla, lo que equivale a 53 trabajadoras de un total de 77 empleados. En la actualidad, la Dirección General de Política Turística está inmersa en la ejecución y seguimiento de la mayor inversión destinada al turismo en España, con 3.400 millones de euros procedentes de fondos europeos distribuidos por todo el territorio nacional. Entre sus funciones se encuentra el diseño e implementación de estrategias orientadas al desarrollo, la calidad, la sostenibilidad y la competitividad del sector turístico. Asimismo, desarrolla tareas de cooperación institucional entre el Estado, las comunidades autónomas y el sector privado, promueve las relaciones internacionales del turismo español, impulsa la innovación y la digitalización —especialmente a través del modelo de destinos turísticos inteligentes— y gestiona programas de apoyo económico.

Liderazgo femenino

Por su parte, Turespaña cuenta actualmente con dos de sus cuatro subdirecciones ocupadas por mujeres, Barbara Couto e Isabel Garaña. Además, en el personal laboral de sus servicios centrales las mujeres representan el 61,53 % de la plantilla, con 64 profesionales sobre un total de 104. En el ámbito de la innovación turística, SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas) es el organismo público encargado de impulsar la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad dentro del sector. Actualmente, tres de sus direcciones generales están ocupadas por mujeres: Laura Flores, María Velasco y María Zubiri. La plantilla de SEGITTUR está formada por 59 empleados, de los cuales 32 son mujeres, lo que representa el 54,2 % del total.

El liderazgo femenino también está presente en la red de Paradores de Turismo de España, presidida actualmente por Raquel Sánchez Jiménez. La compañía cuenta con 99 establecimientos, incluido el Parador de Ibiza, y alcanzó unos ingresos de 335 millones de euros en 2025. Durante ese año, la ocupación media se situó en el 76 %, la cifra más alta de su historia, en un contexto de transformación marcado por un plan de inversiones superior a 270 millones de euros impulsado por su equipo directivo. Con la próxima apertura de Veruela, la red alcanzará los 100. Entre los ejemplos de liderazgo en la red destaca Olivia Reina, directora del Parador de Alcalá, uno de los cinco con mayor facturación. Además, coordina la zona centro, que agrupa más de 20 Paradores. También forma parte de esta red el Parador de Chinchón, dirigido por Nieves Montisi, profesional con 30 años de experiencia, al frente de uno de los establecimientos más emblemáticos de la cadena.

De igual forma, destaca la presencia femenina puestos como el de Ana Lafuente, subdirectora adjunta de Conocimiento y Estudios Turísticios de Turespaña; Isabel Castro, directora de gabinete de la Secretaria de Estado Tursmo; Raquel Santos, Inés Crespo y Ana Muela, asesoras de gabinete de la Secretaria de Estado de Turismo; Menchu Platas, jefa de Secretarías; Alicia Lillo, subdirectora general adjunta de Desarrollo y Sostenibilidad Turística; Maria Linares, subdirectora adjunta de Marketing Exterior del Turismo de Turespaña y Elena Alonso, unidad de apoyo de la Directora General de Políticas Turísticas.

Perspectiva de género

El Ministerio de Industria y Turismo de España aprobó el pasado mes de octubre la Estrategia España Turismo 2030, un plan que define las líneas de desarrollo del sector en los próximos años. La estrategia recoge la inversión y el potencial transformador del Componente 14, analiza los principales retos detectados en el diagnóstico compartido del sector y plantea una nueva etapa en la que la sostenibilidad se convierte en el eje central de la política turística. Dado el carácter transversal del turismo, el Gobierno impulsa además un enfoque integral de la política turística, basado en la coordinación y la cooperación entre administraciones y actores del sector.

El plan incorpora una medida específica destinada a impulsar mecanismos que favorezcan la igualdad, la accesibilidad y la inclusión del talento en el turismo. Entre las actuaciones previstas figuran un programa piloto para atraer y fidelizar talento femenino, la elaboración de directrices para incorporar la perspectiva de género en el empleo turístico y el refuerzo del análisis del empleo con enfoque de género e interseccional. El seguimiento de estas medidas se apoyará en indicadores como la paridad de género en el empleo turístico.

Noticias relacionadas

Con el objetivo de debatir sobre el liderazgo femenino en el sector y compartir experiencias y buenas prácticas, el Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, organizará el próximo 10 de marzo una mesa redonda con expertas procedentes de los ámbitos privado, formativo y laboral. El encuentro estará moderado por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, y será clausurado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.