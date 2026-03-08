La Policía investiga una agresión con arma blanca a un joven de 25 años en Usera

Un joven de unos 25 años ha resultado herido grave tras sufrir una agresión con arma blanca en la calle Pilarica, en el distrito madrileño de Usera, a primera hora de este domingo.

Sanitarios de Samur-Protección Civil atendieron a la víctima en el lugar del suceso antes de su traslado urgente al hospital. La asistencia se produjo en torno a las seis de la mañana.

Ervigio Corral, supervisor de guardia de Samur PC, ha precisado: "A las 6 de la mañana en Usera nos encontramos a un joven con 5 heridas de arma blanca, 4 en tórax y 1 abdomen." La víctima fue evacuada en estado grave al centro hospitalario. Durante el traslado, agentes de la Policía Municipal de Madrid acompañaron al convoy sanitario para facilitar su llegada. Por su parte, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y tratar de identificar al autor o autores del ataque.