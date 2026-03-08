El Metro de Madrid restablece el servicio en la línea 3 entre Sol y Moncloa este lunes

El servicio la línea 3 del Metro de Madrid recuperará su funcionamiento habitual a partir de este lunes 9 de marzo entre las estaciones de Sol y Moncloa, después de unos días de interrupción del servicio por trabajos en la infraestructura.

La reapertura permitirá restablecer la conexión directa entre el centro de la capital y uno de los principales nodos de transporte del noroeste de la ciudad, utilizado diariamente por miles de viajeros. Durante el fin de semana, los usuarios tuvieron que recurrir a rutas alternativas y a servicios especiales de transporte para completar sus desplazamientos.

Con la vuelta a la normalidad en este tramo, los trenes volverán a circular entre ambas estaciones desde primera hora del lunes, recuperando la frecuencia habitual y facilitando nuevamente el acceso al intercambiador de Moncloa, punto clave para la conexión con líneas de autobuses urbanos e interurbanos.

Desde el gestor del suburbano se recomienda a los viajeros consultar los paneles informativos y la información actualizada en estaciones y canales oficiales antes de iniciar su viaje, especialmente durante las primeras horas tras la reapertura, cuando se prevé un aumento de usuarios tras el restablecimiento del servicio.