TRANSPORTE
El Metro de Madrid restablece el servicio en la línea 3 entre Sol y Moncloa este lunes
Tras la interrupción por trabajos en la infraestructura, el suburbano recupera su funcionamiento habitual, permitiendo a los usuarios volver a sus rutas diarias
El servicio la línea 3 del Metro de Madrid recuperará su funcionamiento habitual a partir de este lunes 9 de marzo entre las estaciones de Sol y Moncloa, después de unos días de interrupción del servicio por trabajos en la infraestructura.
La reapertura permitirá restablecer la conexión directa entre el centro de la capital y uno de los principales nodos de transporte del noroeste de la ciudad, utilizado diariamente por miles de viajeros. Durante el fin de semana, los usuarios tuvieron que recurrir a rutas alternativas y a servicios especiales de transporte para completar sus desplazamientos.
Con la vuelta a la normalidad en este tramo, los trenes volverán a circular entre ambas estaciones desde primera hora del lunes, recuperando la frecuencia habitual y facilitando nuevamente el acceso al intercambiador de Moncloa, punto clave para la conexión con líneas de autobuses urbanos e interurbanos.
Desde el gestor del suburbano se recomienda a los viajeros consultar los paneles informativos y la información actualizada en estaciones y canales oficiales antes de iniciar su viaje, especialmente durante las primeras horas tras la reapertura, cuando se prevé un aumento de usuarios tras el restablecimiento del servicio.
- La Comunidad de Madrid impulsa el modelo EGB: duplica el número de colegios que imparten 1º y 2º de ESO el curso que viene
- Así es el mejor colegio de España: está en Madrid y combina excelencia académica e innovación
- Madrid destaca en educación: tres colegios de la capital, entre los cinco mejores del país en 2026
- La Agencia de Protección de Datos archiva la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez por las filtraciones de datos de periodistas
- La Comunidad de Madrid dotará de servicios digitales y equipos informáticos a 142 municipios de menos de 20.000 habitantes
- Entre libros y mapas: así es el hogar de Arturo Pérez-Reverte, en una exclusiva urbanización en la sierra madrileña
- Problemas en Madrilucía: la feria reducirá el número de casetas y acortará su duración a dos semanas
- Descubre el 'balcón de la Sierra Norte de Madrid', donde la historia medieval se fusiona con la naturaleza y las mejores vistas