Metro de Madrid invierte 6,5 millones de euros en modernizar cerca de 1.500 tornos para agilizar el acceso de viajeros

Metro de Madrid invertirá 6,5 millones de euros en la modernización de 1.468 tornos y canceladoras situados en 69 estaciones de la red, con el objetivo de mejorar el flujo de viajeros y facilitar la validación de los títulos de transporte.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó esta semana la adjudicación del servicio, que permitirá garantizar la operación, disponibilidad y seguridad de estos sistemas de control de acceso. Los dispositivos incluidos en el contrato representan el 37 % del total existente en el suburbano madrileño.

El contrato tendrá una duración de 48 meses y amplía el número de equipos incluidos respecto al acuerdo anterior, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Tornos más rápidos, accesibles y con información al usuario

Del total de equipos contemplados en la adjudicación, 681 corresponden a modelos de última generación, ya instalados o en proceso de implantación en distintas estaciones. Estos tornos, bidireccionales y tecnológicamente más avanzados, sustituyen a dispositivos antiguos y permiten aumentar la capacidad de paso, lo que contribuye a mejorar la fluidez en los accesos.

Además, ocupan menos espacio, cuentan con una interfaz más intuitiva y disponen de pantallas informativas que muestran al usuario el resultado de la validación mediante gráficos y texto. También incorporan avisos acústicos y señales luminosas LED en las puertas y el suelo, lo que mejora la accesibilidad y la experiencia del viajero.

Segunda fase del plan de transformación tecnológica

Esta actuación se enmarca en el plan de transformación tecnológica de Metro de Madrid, cuya segunda fase ya ha comenzado con la renovación de 266 pasos de acceso y 145 nuevas máquinas expendedoras en 20 estaciones, con una inversión superior a 14 millones de euros.

Los trabajos han arrancado en la estación de Ventas, donde ya se están sustituyendo los sistemas actuales por tornos inteligentes. Esta fase se suma a la primera parte del proyecto, que contemplaba la sustitución de 415 dispositivos de acceso y 196 equipos de venta de títulos, con un grado de ejecución del 83 % y del 76 %, respectivamente.

Según la Comunidad de Madrid, estas actuaciones forman parte del proceso de modernización del suburbano para avanzar hacia un transporte público más eficiente y sostenible, tanto desde el punto de vista técnico como económico. La segunda fase del proyecto está cofinanciada al 40 % por el Programa FEDER 2021-2027.