OCIO EN LA CAPITAL
Madrid da el pistoletazo de salida a su Semana Santa con el pregón en la Catedral de la Almudena
El pregonero Juan Manuel Venegas abre oficialmente los actos de una celebración que se desarrollará del 27 de marzo al 5 de abril y que el Ayuntamiento aspira a declarar Fiesta de Interés Turístico Regional
Madrid ha iniciado la cuenta atrás para su Semana Santa con el tradicional pregón celebrado en la Catedral de la Almudena, acto que reunió a representantes municipales, hermandades y autoridades eclesiásticas y que marca el arranque simbólico de una de las celebraciones religiosas más destacadas del calendario de la capital.
El acto marca el comienzo simbólico de una celebración que se desarrollará del 27 de marzo, Viernes de Dolores, al 5 de abril, Domingo de Resurrección, y que cada año reúne a miles de madrileños y visitantes en torno a procesiones, actos religiosos y propuestas culturales.
La ceremonia contó con la presencia de la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y del concejal de Centro, Carlos Segura, además de representantes de las distintas hermandades penitenciales de la ciudad.
Los actos comenzaron en la plaza de la Villa, engalanada para la ocasión, con la concentración de las hermandades y cofradías que portaban sus estandartes. La Policía Municipal, vestida de gala, acompañó el desfile mientras la Agrupación Musical Padre Jesús Nazareno 'El Pobre' interpretaba marchas procesionales.
Desde allí partió un cortejo solemne por la calle Mayor hasta la Catedral de la Almudena. Durante el acto, Segura destacó el significado de esta celebración al afirmar que la Semana Santa "no es solo tradición o patrimonio cultural, sino también la expresión viva de la cristiandad que ha marcado nuestra historia, nuestras calles y nuestra manera de entender la comunidad".
Un pregón que recorre la tradición de la Semana Santa madrileña
En presencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, el encargado de pronunciar el pregón fue Juan Manuel Venegas, miembro de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón y de María Santísima Inmaculada Madre de la Iglesia y Arcángel San Miguel (Los Estudiantes).
El pregonero ofreció un recorrido cronológico y personal por la Semana Santa madrileña, combinando verso, prosa y prosa versificada. En su intervención evocó algunos de los momentos más representativos de estas celebraciones, como el Viernes del Señor, con las imágenes de El Gran Poder, El Divino Cautivo, El Pobre y Medinaceli.
Venegas recordó además las procesiones que recorren la ciudad desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, y puso en valor la devoción y autenticidad con la que se vive esta tradición en Madrid, así como la historia de sus hermandades.
El Ayuntamiento de Madrid trabaja para que la Semana Santa madrileña obtenga el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional. Según explicó el concejal de Centro, el objetivo es que esta celebración "siga creciendo y que se consolide como un gran referente cultural, religioso y turístico".
La capital combina en estas fechas historia, tradición y una amplia programación religiosa y cultural. Entre los elementos más singulares destacan las hermandades con orígenes ligados a la corte real, las solemnes procesiones y la consolidación de la carrera oficial en el distrito de Centro, con el paso de los cortejos por la Puerta del Sol.
Tradición, cultura y gastronomía
A la dimensión religiosa se suman actividades culturales y una oferta gastronómica vinculada a estas fechas. Productos tradicionales como las torrijas forman parte de una propuesta que atrae cada año a visitantes nacionales e internacionales.
Todo ello contribuye a situar a Madrid como uno de los destinos de referencia para vivir la Semana Santa, gracias a la combinación de tradición, patrimonio y programación cultural que llena de actividad las calles y templos de la ciudad.
- La Comunidad de Madrid impulsa el modelo EGB: duplica el número de colegios que imparten 1º y 2º de ESO el curso que viene
- Así es el mejor colegio de España: está en Madrid y combina excelencia académica e innovación
- Madrid destaca en educación: tres colegios de la capital, entre los cinco mejores del país en 2026
- La Agencia de Protección de Datos archiva la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez por las filtraciones de datos de periodistas
- La Comunidad de Madrid dotará de servicios digitales y equipos informáticos a 142 municipios de menos de 20.000 habitantes
- Entre libros y mapas: así es el hogar de Arturo Pérez-Reverte, en una exclusiva urbanización en la sierra madrileña
- Problemas en Madrilucía: la feria reducirá el número de casetas y acortará su duración a dos semanas
- Descubre el 'balcón de la Sierra Norte de Madrid', donde la historia medieval se fusiona con la naturaleza y las mejores vistas