Madrid ha iniciado la cuenta atrás para su Semana Santa con el tradicional pregón celebrado en la Catedral de la Almudena, acto que reunió a representantes municipales, hermandades y autoridades eclesiásticas y que marca el arranque simbólico de una de las celebraciones religiosas más destacadas del calendario de la capital.

Madrid da el pistoletazo de salida a su Semana Santa con el pregón en la Catedral de la Almudena. / Ayuntamiento de Madrid

El acto marca el comienzo simbólico de una celebración que se desarrollará del 27 de marzo, Viernes de Dolores, al 5 de abril, Domingo de Resurrección, y que cada año reúne a miles de madrileños y visitantes en torno a procesiones, actos religiosos y propuestas culturales.

La ceremonia contó con la presencia de la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y del concejal de Centro, Carlos Segura, además de representantes de las distintas hermandades penitenciales de la ciudad.

Los actos comenzaron en la plaza de la Villa, engalanada para la ocasión, con la concentración de las hermandades y cofradías que portaban sus estandartes. La Policía Municipal, vestida de gala, acompañó el desfile mientras la Agrupación Musical Padre Jesús Nazareno 'El Pobre' interpretaba marchas procesionales.

Desde allí partió un cortejo solemne por la calle Mayor hasta la Catedral de la Almudena. Durante el acto, Segura destacó el significado de esta celebración al afirmar que la Semana Santa "no es solo tradición o patrimonio cultural, sino también la expresión viva de la cristiandad que ha marcado nuestra historia, nuestras calles y nuestra manera de entender la comunidad".

Un pregón que recorre la tradición de la Semana Santa madrileña

En presencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, el encargado de pronunciar el pregón fue Juan Manuel Venegas, miembro de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón y de María Santísima Inmaculada Madre de la Iglesia y Arcángel San Miguel (Los Estudiantes).

Desfile por Madrid con motivo del pregón de Semana Santa. / Ayuntamiento de Madrid

El pregonero ofreció un recorrido cronológico y personal por la Semana Santa madrileña, combinando verso, prosa y prosa versificada. En su intervención evocó algunos de los momentos más representativos de estas celebraciones, como el Viernes del Señor, con las imágenes de El Gran Poder, El Divino Cautivo, El Pobre y Medinaceli.

Venegas recordó además las procesiones que recorren la ciudad desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, y puso en valor la devoción y autenticidad con la que se vive esta tradición en Madrid, así como la historia de sus hermandades.

El Ayuntamiento de Madrid trabaja para que la Semana Santa madrileña obtenga el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional. Según explicó el concejal de Centro, el objetivo es que esta celebración "siga creciendo y que se consolide como un gran referente cultural, religioso y turístico".

La capital combina en estas fechas historia, tradición y una amplia programación religiosa y cultural. Entre los elementos más singulares destacan las hermandades con orígenes ligados a la corte real, las solemnes procesiones y la consolidación de la carrera oficial en el distrito de Centro, con el paso de los cortejos por la Puerta del Sol.

Tradición, cultura y gastronomía

A la dimensión religiosa se suman actividades culturales y una oferta gastronómica vinculada a estas fechas. Productos tradicionales como las torrijas forman parte de una propuesta que atrae cada año a visitantes nacionales e internacionales.

Noticias relacionadas

Todo ello contribuye a situar a Madrid como uno de los destinos de referencia para vivir la Semana Santa, gracias a la combinación de tradición, patrimonio y programación cultural que llena de actividad las calles y templos de la ciudad.