Madrid convoca el Premio de Poesía Francisco de Quevedo 2026, dotado con 10.000 euros

El Ayuntamiento de Madrid ha convocado el Premio de Poesía Francisco de Quevedo en su edición de 2026, un galardón dotado con 10.000 euros cuyo objetivo es "dinamizar la creación poética dentro del municipio mediante el reconocimiento a una obra publicada en 2025, escrita en lengua castellana, que destaque por su calidad y excelencia".

El certamen está abierto a obras de este género literario con independencia de su temática o tratamiento lingüístico, siempre que su autor o autora haya nacido en Madrid o, a juicio del jurado, mantenga una especial vinculación con la ciudad.

La convocatoria aparece recogida en un decreto firmado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. El documento establece que el premio no podrá dividirse, salvo en el caso de obras escritas conjuntamente por dos autores, y tampoco podrá concederse a título póstumo.

Obras publicadas en 2025

Las bases señalan que quedarán excluidas las obras cuya primera edición sea anterior o posterior a 2025. A efectos de la convocatoria, se considerará como fecha de publicación la que figure en la página de créditos del libro.

En caso de que esa información no aparezca indicada de forma expresa, se tomará como referencia la fecha que conste en el depósito legal y, en su defecto, la que figure en el copyright de la obra.

Antologías y textos generados con IA, fuera del certamen

La convocatoria también excluye las antologías que consistan en una selección de fragmentos de obras ya publicadas en forma de libro, así como las obras colectivas en las que participen más de tres autores.

Asimismo, no podrán presentarse trabajos generados mediante programas de inteligencia artificial, incluso si estas herramientas se han utilizado únicamente en alguna fase del proceso de escritura.