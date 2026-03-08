Madrid administra un 7 % más de vacunas contra la gripe en su red pública de Atención Primaria

La Comunidad de Madrid ha administrado el 87 % de las 1,6 millones de vacunas disponibles contra la gripe durante la última campaña de protección frente al virus, desarrollada entre el 15 de octubre de 2025 y el 31 de enero de 2026.

En total, 1.410.030 personas recibieron esta medida preventiva, lo que supone un incremento del 7 % respecto a la campaña anterior. La vacunación se ha llevado a cabo en 496 dispositivos de la red pública de Atención Primaria, que incluyen centros de salud, consultorios locales y 23 equipos que se desplazaron a residencias de mayores, donde se inmunizó a 29.000 residentes.

Prioridad para mayores y personas con riesgo

Dos tercios de las dosis administradas en el primer nivel asistencial del sistema sanitario madrileño, 939.456, se destinaron a personas de 60 años o más, consideradas el principal grupo prioritario por la Dirección General de Salud Pública.

En este tramo de edad, la cobertura alcanzó el 58 %, mientras que entre los mayores de 80 años se elevó hasta el 75 %.

Además, 375.558 dosis se administraron a población de entre 5 y 59 años, especialmente a personas con factores de riesgo, como diabetes o enfermedades cardiovasculares y respiratorias, aunque la vacunación también estaba abierta al conjunto de la población de este grupo de edad.

Cerca de 100.000 menores inmunizados

La campaña también incluyó a la población infantil. En total, 96.967 menores de cinco años recibieron la vacuna frente a la gripe en la red pública madrileña.

Para facilitar el desarrollo de la campaña, la Consejería de Sanidad reforzó el número de profesionales de Enfermería, con el objetivo de que los centros de Atención Primaria pudieran asumir la vacunación sin afectar a la actividad asistencial habitual.