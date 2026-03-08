Madrid acogerá un encuentro internacional sobre pastoreo para analizar retos y oportunidades del sector ganadero

La Comunidad de Madrid reunirá a más de 200 profesionales del mundo del pastoreo en un encuentro internacional que se celebrará del 9 al 11 de abril en el Instituto de la Ingeniería de España, en la capital. El objetivo es compartir conocimientos, intercambiar experiencias y reforzar la cooperación entre países para proteger y poner en valor esta práctica vinculada a la ganadería extensiva.

El foro se organiza en el marco del Año Internacional de los Pastizales y Pastores, declarado por Naciones Unidas, y cuenta con la participación del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Durante las jornadas, expertos y profesionales analizarán los retos y oportunidades del sector, con especial atención a la ganadería extensiva, el pastoreo y la trashumancia. También se debatirá sobre el relevo generacional, la incorporación de jóvenes al sector y el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la actividad ganadera.

Jornada final en Aranjuez

El encuentro concluirá con una visita a la Casa de la Monta del IMIDRA, situada en Aranjuez, donde los participantes asistirán a diversas actividades divulgativas. Entre ellas figuran una exposición fotográfica, una muestra sobre el uso de herramientas tradicionales, representaciones musicales y una comida de clausura. El programa completo del foro y el proceso de inscripción ya están disponibles a través de la página web habilitada para el evento.

Protección de la trashumancia

En paralelo, el Ejecutivo autonómico prevé declarar la trashumancia Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de reconocer su valor cultural y su contribución al cuidado de la biodiversidad.

Esta protección permitirá preservar la tradición del desplazamiento estacional del ganado, así como la red de más de 4.100 kilómetros de vías pecuarias que recorren y vertebran el territorio madrileño.