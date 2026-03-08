De Josefina Molina a las montadoras olvidadas: la Filmoteca rescata el legado femenino en el Cine Doré

En el número 3 de la calle de Santa Isabel, a pocos metros de la plaza de Antón Martín, el Cine Doré encara la fase final de sus obras de accesibilidad manteniendo las entradas gratuitas hasta completar aforo. Con la recuperación de las dos sesiones diarias, Filmoteca Española activa una programación que promete rescatar a las mujeres que definieron el lenguaje visual del siglo XX.

El arte del montaje y el techo de cristal

El ciclo Montadoras del cine español (1942-1967), comisariado por Paula Yvonne Blanquer Adam, denuncia un histórico techo de cristal: aunque el 70% de las ayudantías de montaje estaban feminizadas, pocas alcanzaban la jefatura. Este programa recupera el legado de "manos pequeñas" que, lejos de ser una labor doméstica, ejecutaron decisiones creativas cruciales.

Destaca la figura de Petra de Nieva, pionera en Pequeñeces (1950), quien cedió el testigo a Rosa G. Salgado, montadora de confianza de Fernán-Gómez en obras como El mundo sigue (1963).

'Cuatro mujeres' / SAGITARIO FILMS

Durante marzo, el público podrá analizar también la precisión de Margarita Ochoa en Muerte de un ciclista (1955) o el trabajo de Bienvenida Sanz en Cuatro mujeres (1947). El ciclo recupera también nombres casi olvidados como Rosa Roig, responsable del montaje de la joya de animación Érase una vez... (1950), cuya producción compitió en su día con la factoría Disney.

Centenario de Paco Rabal y Lillian Hellman

Esta mirada convive con el ciclo Cicatriz y memoria, que conmemora el centenario de Paco Rabal. La retrospectiva repasa su trayectoria de más de cincuenta años, desde los Estudios Chamartín hasta sus hitos con Buñuel o Saura, rindiendo tributo a un actor cuya voz es testimonio vivo de nuestra historia.

En el plano internacional, destaca la figura de Lillian Hellman. Antes de ser una dramaturga legendaria, Hellman aterrizó en Hollywood en 1930 como lectora de guiones.

Su carrera se vio truncada en 1947 por el macartismo; tras negarse a firmar juramentos de lealtad, fue incluida en las Listas Negras, permaneciendo doce años apartada hasta que William Wyler contó con ella para escribir La calumnia (1961). Su legado es un ejemplo de resistencia frente a la censura ideológica.

Vanguardia y legado digital

El programa se completa con la retrospectiva de Kelly Reichardt y la sección Fuera del radar con la cinta vietnamita Surname Viet Given Name Nam. Por su parte, Platfo Filmo recupera el mediometraje Melodrama infernal (1969) de Josefina Molina. Nacida en Córdoba en 1936, representa un punto de inflexión en la historia audiovisual de España, hito que le valió el Premio Nacional de Cinematografía en 2019.

El jurado de dicho galardón destacó su papel como referente para generaciones de cineastas y su capacidad para subsanar una deuda histórica mediante una mirada libre, esencial para comprender la situación de la mujer durante la Transición y la consolidación de la democracia.

Como pionera, Molina ostenta el honor de haber sido la primera mujer en obtener el título de directora-realizadora en la Escuela Oficial de Cinematografía, donde presentó como obra de graduación el mediometraje anteriormente citado Melodrama infernal (1969), una pieza de treinta minutos que ya mostraba una técnica marcadamente rebelde.

La directora y guionista Josefina Molina / Javier Lizón / EFE

En su filmografía destacan también Función de noche (1981) o el drama histórico Esquilache (1988), basado en la obra de Antonio Buero Vallejo, además de su labor en TVE. En la televisión pública, Molina alcanzó la excelencia con la serie Teresa de Jesús (1984), protagonizada por Concha Velasco, y adaptaciones literarias como El camino o Entre naranjos.

Más allá de su labor tras la cámara, su compromiso con la representación femenina en la industria la llevó a fundar en 2006 la asociación CIMA junto a cineastas como Isabel Coixet e Icíar Bollaín. Elegida académica de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 2015, Molina ha demostrado un empeño personal por transformar las estructuras del sector, consolidándose como una maestra de cineastas cuya obra aborda con valentía los retos de la autoría femenina en contextos históricos complejos.