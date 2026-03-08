La euforia contenida del Getafe mide la decepción del Betis tras el derbi

Para el Getafe, la victoria que firmó el pasado lunes en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid pertenece a una categoría especial: grande por el escenario, enorme por el rival, pero administrada con prudencia por quien sabe que en el fútbol el entusiasmo puede ser un enemigo disfrazado de amigo.

Por eso en el Getafe han hecho algo muy propio de la casa. Celebrar lo justo y volver rápido al trabajo. José Bordalás, que entiende el oficio como una larga carrera de resistencia, se ha encargado de recordar que el 0-1 es un magnífico resultado pero que solo son tres puntos. Ni más ni menos.

Eso sí, el conjunto azulón ha dado un estirón notable. Hace seis jornadas miraba el abismo desde un punto de distancia; hoy observa el descenso desde ocho más arriba. Un margen que tranquiliza, pero no libera. Por eso el partido ante el Betis se presenta como una de esas estaciones que pueden cambiar el paisaje. Una victoria colocaría al Getafe con 35 puntos y la salvación ya al alcance de la mano.

La mejor noticia para Bordalás es que el mercado de invierno, tantas veces una ruleta, esta vez ha traído soluciones. Los cinco refuerzos -Sebastián Boselli, Zaid Romero, Martín Satriano, Veljko Birmancevic y Luis Vázquez- han caído de pie en un equipo castigado por las lesiones y corto de efectivos. Cada jornada van encontrando su sitio, como piezas que empiezan a encajar en el tablero.

En el Bernabéu, el foco se lo llevó Satriano, autor del golazo que decidió el partido. Pero el crecimiento del Getafe también se explica atrás, donde Romero se ha convertido en un pilar inesperadamente firme: desde que entró en el once, el Getafe sólo ha encajado dos goles en seis partidos.

Arriba, Luis Vázquez se entiende cada vez mejor con Satriano y ya suma dos tantos. Boselli debutó como titular precisamente en Chamartín y cumplió con nota, mientras que Birmancevic, frenado por una lesión, apenas ha podido asomarse todavía.

Ante el Betis, Satriano, Romero y Luis Vázquez apuntan a repetir de inicio. Boselli, si no hay sorpresas, dejará su lugar a Abdel Abqar, que reapareció en el tramo final del partido frente al Madrid tras superar molestias musculares.

La duda vive en los laterales. Diego Rico recuperó su sitio en el carril izquierdo con una actuación notable, mientras que Juan Iglesias firmó uno de esos partidos que quedan en la memoria al secar a Vinícius Júnior. Bordalás puede mantenerle ahí o apostar por una fórmula que ha utilizado en infinidad de ocasiones: doble lateral derecho con Iglesias y Kiko Femenía compartiendo costado.

Si se decanta por esa opción, Djené Dakonam -de vuelta tras sanción- y Mario Martín esperarían su turno desde el banquillo. El resto parece claro: Luis Milla y Mauro Arambarri en la sala de máquinas, y arriba la sociedad Satriano-Luis Vázquez.

Mientras tanto, la enfermería sigue ocupada por Borja Mayoral, Davinchi, Juanmi y Abu Kamara, y Adrián Liso se perderá el partido por sanción tras su expulsión en el Bernabéu.

Esta es la actitud ante el Betis del Getafe de Bordalás: un equipo que sabe que la gloria en el Bernabéu dura lo que dura el eco del pitido final. Después, vuelve lo de siempre: el trabajo, el barro y la pelea por seguir en Primera. Si además llegan los puntos, entonces sí, quizá haya tiempo para recordar aquella noche en el Bernabéu con una sonrisa más tranquila.

El Betis, tras su decepcionante empate de la pasada jornada ante el Sevilla (2-2), visitará una plaza complicada para intentar hacer bueno ese punto, la del Coliseum, donde el Getafe intentará frenar la euforia después de ganar al Real Madrid.

Quinto con 42 puntos, los hombres dirigidos por Manuel Pellegrini afrontan frente a los de José Bordalás el primer partido de una exigente serie de cinco antes del último parón liguero que incluye la eliminatoria de octavos de la Europa League frente al Panathinaikos griego y, además del Getafe, los choques ligueros ante el Celta en casa y el Athlétic de Bilbao en San Mamés.

El partido, además, se presenta para los verdiblancos como una ocasión para distanciarse de la sexta posición, que ocupa el Celta a tres puntos de distancia que, tras la derrota de los gallegos ante el Real Madrid (1-2), podrían incrementarse en el caso de que los de Pellegrini lograran puntuar en el Coliseum.

El técnico chileno ya aleccionó a los suyos en el comienzo de la semana de trabajo porque el equipo entra en la fase 'caliente' y decisiva de la temporada, en la que se juegan los objetivos, el primero de los cuales pasa por pelear los tres puntos en un escenario difícil y ante un rival pletórico.

Pellegrini tirará de rotaciones para descargar físicamente a futbolistas y para implicarlos a todos en los objetivos, y los cambios podrían empezar por la portería, en la que podría dar descanso al titular, Álvaro Valles, en beneficio de Pau López, también de la plena confianza del entrenador de Santiago.

El duelo en tierras madrileñas también podría ser propicio para jugadores como el colombiano Nelson Deossa para darle potencia y músculo a un centro del campo en el que también tendrá minutos Sergi Altimira, mientras que Marc Bartra, Héctor Bellerín, Ángel Ortiz o el argentino Valentín Gómez se postulan como alternativas en la defensa.

Aunque los del Pellegrini llevan cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota, necesitan de los tres puntos para afianzar su candidatura europea, aunque la concentración e intensidad serán imperativos ante un rival que llega en uno de sus mejores momentos tras haber sumado nueve de los últimos doce puntos posibles.