INVESTIGACIÓN
Detenidas ocho personas de una red asentada en Madrid por un violento asalto en Cantabria y planear un secuestro en Valencia
La Guardia Civil desarticula una organización criminal que robaba y extorsionaba a empresarios vinculados a comunidades de Asia oriental
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en Madrid que presuntamente se dedicaba a cometer robos con violencia y a extorsionar a empresarios vinculados a comunidades procedentes de Asia oriental.
En el marco de la operación "FALAN", los agentes han detenido a ocho personas —seis varones y dos mujeres— a quienes se atribuye, entre otros delitos, el asalto a la vivienda de un empresario en Cantabria. La investigación también ha permitido impedir el secuestro que el grupo preparaba contra otro empresario en la provincia de Valencia. Durante los cinco registros realizados en distintos inmuebles de Madrid se recuperaron joyas y diversas evidencias relacionadas con el robo investigado.
Negocios clandestinos y tabaco falsificado
En las actuaciones, los agentes localizaron un karaoke y una sala de juegos clandestinos donde se detectaron actividades ilegales como prostitución, consumo de drogas y apuestas por grandes cantidades de dinero. En una de las mesas se intervinieron casi 9.000 euros en efectivo.
En otros dos registros se halló una vivienda utilizada como piso "patera", alquilada a personas itinerantes, y un inmueble donde se almacenaban 9.000 cajetillas de tabaco falsificado de una conocida marca, presuntamente fabricadas en el sudeste asiático y preparadas para su distribución.
Un asalto con cuatro víctimas en Cantabria
La investigación comenzó el pasado año tras el asalto al domicilio de un empresario en Cantabria, propietario de un establecimiento comercial. En el momento del robo se encontraban en la vivienda cuatro personas, que fueron amordazadas y maniatadas.
Según la Guardia Civil, una de las víctimas fue agredida con gran violencia con el objetivo de obtener los efectos de valor. Los autores sustrajeron joyas, prendas de alto valor y un vehículo, causando un perjuicio económico superior a 150.000 euros.
Aunque en el asalto participaron seis personas, los investigadores no descartaron desde el inicio la participación de otros miembros del grupo criminal, asentado en Madrid y presuntamente vinculado a estructuras criminales originarias del este de Asia.
A finales del pasado año, los agentes detuvieron en Madrid a cinco presuntos autores materiales del robo y a dos colaboradores necesarios, acusados de delitos de robo con violencia, detención ilegal y lesiones.
Las detenciones dieron lugar a cinco registros en Parla, Getafe y en los distritos madrileños de Salamanca, Puente de Vallecas y Usera, donde además de recuperar joyas y otras evidencias se detectaron diversas actividades ilícitas.
Posteriormente, la investigación permitió localizar al sexto autor material del asalto, que fue detenido en la provincia de Valencia en 2026. Los agentes comprobaron que estaba realizando labores de seguimiento sobre otro empresario con la finalidad de secuestrarlo.
La investigación continúa abierta
Actualmente se analizan 130 efectos intervenidos durante los registros, por lo que no se descarta el esclarecimiento de otros hechos delictivos cometidos en distintos puntos del territorio nacional, especialmente contra empresarios vinculados a comunidades procedentes de Asia oriental.
La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria, con el apoyo de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil y la colaboración de las comandancias de Madrid y Valencia. La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander.
