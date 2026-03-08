Descubre 'El Camino del Anillo': la ruta senderista que recorre la Sierra Norte de Madrid y evoca la Tierra Media

La Sierra Norte de Madrid esconde una ruta de peregrinación que ha captado la atención de muchos amantes de la naturaleza, pero también de otros fanáticos de la literatura fantástica. Con un trayecto de más de 120 kilómetros, este itinerario de montaña, bautizado como 'El Camino del Anillo', recorre ocho pueblos y parajes que muchos comparan ya con los escenarios de la Tierra Media del icónico universo de 'El Señor de los Anillos'.

La ruta temática más original de la Comunidad de Madrid

Combinando patrimonio, naturaleza y cultura local, los senderistas que decidan aventurarse a realizar esta ruta, podrán disfrutar de una experiencia única y envolvente, que ya ha sido nombrada por sus visitantes como "la ruta temática más original de la Comunidad de Madrid".

Pensada para completarse en ocho días, el itinerario se divide en ocho etapas, que pueden adaptarse en función del nivel de experiencia y tiempo disponible. A pesar de ello, se advierte que esta ruta requiere de preparación física y de un equipo adecuado, ya que presenta tramos variados de montaña. Por ello, la página web ha elaborado una lista de precauciones previas, además de una lista de sugerencias sobre qué tipo de ropa llevar o qué será necesario tener en la mochila.

Etapas

Etapa 1: La ruta comienza en El Berrueco, que recuerda a «La Comarca» u Hobbiton , gracias también al puente medieval de Sieteiglesias. Esta etapa continúa hacia Buitrago del Lozoya, identificado con Bree.

Etapa 2: «La Cima de los Vientos», desde Buitrago de Lozoya a Madarcos. Una travesía por uno de los pueblos más pequeños de Madrid, dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.

Etapa 3 : «El Concilio de Rivendel». Se atraviesa el montejo de la Sierra, repleto de robles y hayas que evocan un bosque élfico de fantasía.

Etapa 4: «Atravesar Caradhras». Se alcanza la Hiruela, localidad rústica que recuerda a Rivendel.

Etapa 5 : «Lorien». Del bosque se pasa a la montaña, atravesando el valle de Puebla de la Sierra. Este valle montañoso con pliegues rocosos recuerda a Moria .

Etapa 6: «Tierras Rohirims». Desde El Atazar (Lorien) atravesarás terrenos montañosos y cruzarás la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz hasta llegar a Patones.

Etapa 7 : «El Reino de Çondor». Patones, simula las Tierras de Rohan . Está dividido en dos concentraciones urbanas cada una con su propia historia.

Etapa 8: «Regreso a La Comarca». El último recorrido comienza en Torrelaguna, con un camino que evoca las Minas Tirith, un lugar con mucho señorío e historia.

Rutas reducidas y actividades temáticas

Además de la ruta libre, El Camino del Anillo ofrece planes tematizados, como versiones reducidas de la ruta, talleres, actividades infantiles e incluso convivencias para colegios o empresas. Entre ellas destaca la actividad "Caminar con un Mago" que permite caminar una mañana, una tarde, o un fin de semana con un mago (un guía) que se encargará de introducirte a la naturaleza y la ecología para que sumergirte en los cuentos de hadas de Tolkien mientras recorres la pequeña Tierra Media de la Comunidad de Madrid.