Cristina Robledo, tatuadora: "A las mujeres aún nos cuesta entrar en este mundo; en estilos como el realismo la gente siempre piensa que un hombre lo hace mejor"

¿Entiende el mundo del tatuaje como un arte?

Sí, completamente. Para mí el tatuaje es otra forma de arte en un lienzo vivo. Es una forma de expresión muy personal, porque no es un cuadro que cuelgas en una pared, es algo que va contigo toda la vida.

¿Qué considera lo más importante a la hora de dedicarse a tatuar?

La responsabilidad. No es saber tatuar bien, también es entender que estás marcando la piel de alguien para siempre. Hay que escuchar mucho al cliente, tener una buena base de dibujo y anatomía y cuidar muchísimo la higiene.

¿Cómo es el proceso a la hora de realizar un tatuaje?

Primero hablo con la persona para entender qué quiere, por qué y cómo se lo imagina. A veces pido fotos de referencia, ya que lo que la persona se imagina igual no es lo que yo me imagino. A partir de ahí trabajo el diseño, lo adapto a la zona del cuerpo en la que se va a realizar y, una vez que acepta el diseño y está todo correcto, pasamos a tatuar con calma y cuidando cada detalle.

¿Usted también hace labor de asesoramiento con bocetos o ideas?

Sí, claro. De hecho, es una parte muy importante del trabajo. Mucha gente viene con ideas sueltas y mi trabajo es ayudarles a darles forma para que el tatuaje quede bien ahora y también dentro de muchos años.

Algunos vienen a cubrir tatuajes antiguos, nombres de exparejas o algún tatuaje mal realizado. Hoy se pueden hacer 'covers' muy buenos

¿Qué le diría a una persona que se enfrenta a su primer tatuaje?

Que no tenga prisa. Que se informe bien, que elija a un profesional y que se haga algo con lo que se sienta realmente cómoda. Un primer tatuaje debería ser una buena experiencia.

¿Tiene que actuar también como freno con gente que se hace muchos tatuajes?

A veces sí. Hay momentos en los que toca parar un poco y hacer pensar a la persona, sobre todo si la decisión es muy impulsiva. Al final también es parte de nuestra responsabilidad.

Robledo prepara los instrumenots que emplea para tatuar. / Alba Vigaray / EPC

¿Hay mucho arrepentido que viene a tapar algo que se hizo en otro momento de su vida?

No muchos si los comparo con los que se tatúan cada mes. Pero es algo totalmente normal, ya que todos cambiamos. Algunos vienen a cubrir tatuajes antiguos que ya no les representan o no les gustan, otros vienen a cubrirse nombres de exparejas o algún tatuaje mal realizado. Hoy en día se pueden hacer covers muy buenos.

¿Nota que cada vez hay más gente haciéndose tatuajes o se ha frenado la moda?

Yo creo que más que una moda, el tatuaje ya está totalmente normalizado, ya que lleva muchísimos años. Lo bueno es que ahora no está mal visto el tatuaje como hace 30 o 40 años. Ahora cada vez hay más gente tatuada, pero también más consciente de lo que se hace.

Estados Unidos, Italia o Brasil tienen una cultura del tatuaje muy fuerte. En los últimos años España también está a muy buen nivel, tanto por cantidad de gente tatuada como por la calidad de los artistas

¿Qué país está a la cabeza de gente tatuada, España es uno de ellos?

No sabría decir, yo creo que estaría entre Estados Unidos, Italia o Brasil, ya que tienen una cultura del tatuaje muy fuerte. En los últimos años España también está a muy buen nivel, tanto por cantidad de gente tatuada como por la calidad de los artistas.

¿El oficio de tatuador es una profesión muy masculinizada?

Sí, a día de hoy creo que todavía es una profesión bastante masculinizada y a las mujeres aún nos cuesta un poco entrar en este mundo, sobre todo para algunos estilos como, por ejemplo, el realismo, que la gente siempre piensa que un hombre lo hace mejor. Poco a poco, y gracias a algunas mujeres que ya llevan en este mundo desde hace años marcando su propio estilo, se nos van abriendo más puertas, pero está claro que aún queda mucho camino por delante.

¿Y existe alguna corriente de tatuajes feministas?

Sí, existen corrientes y enfoques dentro del tatuaje que se identifican como feministas. Más que un estilo o corriente, yo diría que es un movimiento cultural caracterizado, sobre todo, por crear espacios seguros para clientas, de ahí que hayan surgido estudios en los que solo tatúan mujeres como Woman Tattoo. También por recrear temáticas de empoderamiento femenino utilizando una iconografía clara como el símbolo de Venus, brujas, flores, serpientes, lunas...

Por último, ¿qué condiciones de limpieza y salud tiene que guardar un estudio de tatuajes?

Noticias relacionadas

La higiene es básica, de hecho, para poder tatuar tenemos que haber realizado un curso higiénico sanitario que ha de estar homologado, si no ni siquiera podemos tatuar en un estudio. También tenemos que tener las vacunas al día como la hepatitis B y el tétanos, por nuestra protección, ya que trabajamos con agujas. En un estudio tenemos que tener todo el material esterilizado y de un solo uso, se trabaja con guantes y se siguen protocolos muy estrictos. Las cabinas también tienen que estar esterilizadas. Aparte, aquí, en España, no se puede tatuar con cualquier tinta, solo se puede tatuar con las tintas que están homologadas por Sanidad.