Así se crea un gran jamón ibérico: la montanera que da origen a seis piezas únicas y solidarias

La dehesa salmantina vive entre octubre y marzo uno de los momentos más determinantes para el jamón ibérico: la montanera. Es la fase final de cría del cerdo ibérico y también el momento en el que se define gran parte de la calidad del producto. En este contexto, Ibéricos Montellano ha presentado en su finca Montegallardo el jamón de bellota 100 % ibérico Supreme Signature 2021, una edición limitada de seis piezas firmadas por el maestro cortador Florencio Sanchidrián, embajador mundial del jamón ibérico por la Academia Internacional de Gastronomía.

Cada una de estas piezas se comercializará por 3.000 euros y los beneficios se destinarán a Fundela, la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La iniciativa refuerza la colaboración que la empresa mantiene con la fundación desde que hace seis años a Manuel Curto, fundador de la compañía, le diagnosticaran la enfermedad.

Las seis piezas de Supreme Signature 2021 se presentarán en una caja diseñada específicamente para esta edición limitada y estarán disponibles a través de la web de Ibéricos Montellano. Para la familia Curto Hernández, el proyecto combina tres elementos que definen la identidad de la empresa: tradición, calidad y compromiso social.

En este caso, además, con el objetivo de contribuir a la investigación de una enfermedad para la que aún no existe cura. El resultado es una edición muy limitada que resume el proceso completo del ibérico: desde la montanera en la dehesa hasta la mesa.

La montanera: la fase que define el jamón

La montanera es la etapa final de la cría del cerdo ibérico y se desarrolla entre octubre y marzo. Durante este periodo, los animales viven en libertad en la dehesa y se alimentan principalmente de bellotas de encinas, alcornoques y quejigos, además de hierbas, raíces y pastos naturales.

Cada cerdo necesita entre 1,5 y 2 hectáreas de terreno y recorre grandes distancias en busca de alimento, llegando a caminar hasta 14 kilómetros diarios. Ese ejercicio favorece la infiltración de grasa en el músculo, uno de los factores que determina la textura y el sabor del jamón.

Durante la montanera, un cerdo puede ingerir hasta 10 kilos de bellotas y 4 kilos de hierbas al día, lo que se traduce en una ganancia aproximada de un kilo de peso diario. Los animales entran en esta fase con entre 90 y 115 kilos y deben aumentar al menos 46 kilos antes del sacrificio, que se produce cuando alcanzan entre 170 y 190 kilos y con una edad mínima de 14 meses.

La alimentación también influye directamente en el perfil del jamón. La bellota de encina, más nutritiva que la de alcornoque, aporta matices más dulces, mientras que la hierba (rica en vitamina E) actúa como antioxidante natural y contribuye a la estabilidad de la grasa.

La montanera 2025/2026 ha sido especialmente rica en pastos y bellotas. Las lluvias del otoño favorecieron el desarrollo del fruto, aunque el exceso de precipitaciones en invierno ha ralentizado el ritmo de engorde de los animales, ya que la bellota caída se deteriora antes y el terreno húmedo dificulta el descanso y el movimiento del ganado.

Artesanía en la elaboración

Tras la montanera comienza el proceso de curación, que en Ibéricos Montellano sigue métodos tradicionales. La empresa, fundada en 1989 por Carmen Hernández y Manuel Curto, mantiene una producción basada en técnicas artesanales heredadas de varias generaciones de elaboradores de ibérico.

Los jamones se curan en secaderos naturales situados en Mozárbez (Salamanca), donde la empresa cuenta con 14 bodegas y más de 230 ventanas para regular la ventilación natural. El salado es manual y con bajo contenido en sal, las piezas se voltean a diario y se trasladan entre distintas salas durante su proceso de maduración. Este sistema exige una supervisión constante de la temperatura y la humedad para garantizar una curación lenta y equilibrada.

Solo cuando una añada alcanza los estándares más exigentes de la casa se lanza la gama Supreme. En el caso de la añada 2021, Ibéricos Montellano ha seleccionado seis piezas que se comercializarán bajo la denominación Supreme Signature by Florencio Sanchidrián. El propio Sanchidrián ha definido este jamón como "uno de los mejores jamones ibéricos que he probado", destacando su equilibrio y complejidad aromática.

Madrid, uno de los grandes mercados del ibérico

Aunque el jamón nace en la dehesa, uno de sus principales mercados es Madrid. La comunidad representa aproximadamente el 17,80 % del gasto nacional en jamón ibérico, solo por detrás de Andalucía. En algunos años de análisis el consumo ha superado los 35 millones de euros, con una demanda concentrada principalmente en la compra al corte en charcuterías y en el formato loncheado en supermercados.

Ibéricos Montellano mantiene presencia en la restauración madrileña desde hace años y suministra sus productos a establecimientos como Caldea, Pescado 99, Plaza Mahou, José Luis, Casa Maravillas o La Muñoza, consolidando así a Madrid como una de sus plazas comerciales más importantes.