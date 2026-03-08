CULTURA
La Comunidad de Madrid impulsa talleres gratuitos en sus bibliotecas para fomentar la lectura infantil
La programación del segundo trimestre incluye actividades de ciencia, arte e historia, además de teatro, juegos de rol y cómic para niños a partir de 6 años
La Comunidad de Madrid reforzará durante el segundo trimestre de 2026 su programación cultural para el público infantil con una amplia oferta de talleres gratuitos en su red de bibliotecas públicas. Las actividades se desarrollarán entre el lunes 6 de abril y el martes 30 de junio y están dirigidas a niños a partir de seis años. Las inscripciones se abrirán este lunes a partir de las 10:00 horas y deberán realizarse de forma online a través de la Central de Reservas de Bibliotecas, con plazas asignadas por orden de solicitud hasta agotar la disponibilidad.
El objetivo de esta iniciativa es fomentar el hábito lector entre los más jóvenes y estimular su imaginación mediante propuestas culturales y educativas adaptadas a su edad.
Ciencia, historia y arte en formato lúdico
La programación incluye actividades centradas en animación a la lectura y desarrollo de habilidades literarias, así como talleres vinculados con ciencia, historia y arte, planteados desde una perspectiva divulgativa y participativa.
En esta edición, además, el teatro, los juegos de rol y el cómic tendrán un papel destacado dentro de las propuestas diseñadas para acercar la cultura y el conocimiento a los niños de forma dinámica.
Entre los talleres previstos figuran iniciativas como Dramaturbo, Criaturas Fabulosas, Agencia de Brujería, Trasloslibros o Un viaje por la ciencia, que combinarán narración, creatividad y experimentación.
Once bibliotecas participantes
Las actividades se celebrarán en once bibliotecas públicas de la región:
- Luis Martín-Santos (Villa de Vallecas)
- José Hierro (Usera)
- Rafael Alberti (Fuencarral-El Pardo)
- Luis Rosales (Carabanchel)
- Miguel Hernández (Puente de Vallecas)
- Antonio Mingote (Latina)
- María Moliner (Villaverde)
- José Luis Sampedro (Chamberí)
- Pedro Salinas (Centro)
- Javier Marías (Moratalaz)
- Elena Fortún (Retiro)
La programación busca consolidar las bibliotecas como espacios de aprendizaje y ocio cultural para los más jóvenes, reforzando su papel en la promoción de la lectura y la creatividad infantil.
