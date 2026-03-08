Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

POLÉICA EN REDES SOCIALES

La campaña municipal del 8M en Madrid enciende el debate por su mensaje, su color azul y su estética de IA

El Ayuntamiento lanza el lema "Madrid será mejor si mujeres y hombres lo construimos juntos" para reivindicar la corresponsabilidad social en la igualdad real

El Ayuntamiento de Madrid se suma a la conmemoración mundial del Día Internacional de las Mujeres con la campaña institucional &quot;8M Madrid será mejor juntos&quot;, que reivindica la unidad de la sociedad para alcanzar la igualdad real.

El Ayuntamiento de Madrid se suma a la conmemoración mundial del Día Internacional de las Mujeres con la campaña institucional "8M Madrid será mejor juntos", que reivindica la unidad de la sociedad para alcanzar la igualdad real. / Ayuntamiento de Madrid

Gloria Barrios

Madrid

El Ayuntamiento de Madrid se suma a la conmemoración mundial del Día Internacional de las Mujeres con la campaña institucional "8M Madrid será mejor juntos", una iniciativa que reivindica la implicación conjunta de mujeres y hombres para avanzar hacia la igualdad real. A través de este mensaje el consistorio hace un llamamiento a la ciudadanía para participar activamente en la construcción de una sociedad más igualitaria.

Junto a esta idea central, la iniciativa incorpora otros mensajes complementarios que inciden en ámbitos de la vida cotidiana en los que aún persisten desigualdades de género. Entre ellos figuran lemas como "El trabajo será mejor si mujeres y hombres lo impulsamos juntos", "La red será mejor si mujeres y hombres la respetamos juntos" y "El barrio será mejor si mujeres y hombres lo vivimos juntos".

En este sentido, la campaña se apoya en cuatro carteles que reflejan diferentes escenas de la vida diaria: el barrio, el trabajo, las redes sociales y la propia ciudad. A través de estas imágenes, el Ayuntamiento subraya que la convivencia, las responsabilidades, los cuidados y las oportunidades mejoran cuando se comparten.

Madrid será mejor si la construimos juntos. Campaña 8M 2026.

Madrid será mejor si la construimos juntos. Campaña 8M 2026. / Ayuntamiento de Madrid

El mensaje central destaca la importancia de una convivencia basada en el respeto, la corresponsabilidad y la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad.

La llamativa campaña ha desatado críticas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan su estética y su mensaje al definirla como una "ilustración IA", con un lenguaje no inclusivo y un azul vinculado al PP.

El cartel principal muestra a 11 personas, hombres y mujeres de diferentes edades y etnias, en una pose que simula una fotografía de grupo. Todo ello sobre un fondo azul con letras amarillas, sin alusión al morado, uno de los colores más representativos del feminismo.

