Bomberos de Madrid celebran San Juan de Dios con una visita a niños hospitalizados

El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha conmemorado este domingo la festividad de su patrón, San Juan de Dios, con una iniciativa cargada de emoción y cercanía: una visita al Hospital Universitario San Rafael para compartir la jornada con los niños ingresados.

A las puertas del centro hospitalario, los bomberos realizaron una exhibición que sorprendió y divirtió a los más pequeños. Algunos efectivos descendieron por la fachada del edificio mediante técnicas de rescate vertical, mientras que uno de los camiones escalera del servicio se elevó hasta varios metros de altura para lanzar espuma desde lo alto, creando un espectáculo que arrancó sonrisas entre los pacientes infantiles.

Como es tradición en esta celebración, los bomberos también repartieron juguetes entre los niños hospitalizados, con el objetivo de hacer más llevadera su estancia en el hospital y acercarles por un momento el ambiente festivo de esta jornada tan especial para el cuerpo.

El acto contó con la presencia de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, quien quiso acompañar a los bomberos en esta iniciativa. Durante su intervención, agradeció la dedicación de estos profesionales y destacó el papel que desempeñan a lo largo de todo el año para garantizar la seguridad de la ciudad.

Las celebraciones continuarán durante el mes de marzo con varias jornadas de puertas abiertas en distintos parques de bomberos de la capital. Estas visitas, previstas para los días 15, 22 y 29, permitirán a los ciudadanos conocer de cerca las instalaciones, los vehículos y el material que utilizan en sus intervenciones, así como acercarse al día a día de este servicio municipal.

El interés por la actividad ha sido notable, ya que todas las entradas disponibles para participar en estas jornadas se han agotado con antelación.