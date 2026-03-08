Bianca Jagger, la activista que se casó con el líder de los Rolling Stones y trabajó de forma incansable en pro de los Derechos Humanos

Japón fue testigo a principios de 2014 del primer encuentro entre Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, y Melanie Hamrick, una joven ex bailarina del American Ballet Theatre a la que debió tardar minuto y medio en tirar los tejos. La pareja se enamoró enseguida y en 2016 tuvo un hijo, el octavo para el músico, que por lo visto pidió matrimonio a su chica hace un tiempo. "Puede que algún día nos casemos, puede que no. Estamos tan contentos con nuestra vida actual que me daría demasiado miedo cambiar algo", ha asegurado a la revista francesa Paris Match la mujer que parece haber hecho sentar la cabeza al faldero rockero. Atrás quedaron los tiempos en los que las revistas contaban chismes sobre sus aventuras con unas y otras. Y dicen que en realidad puede presumir de haberse acostado con más de cuatro mil mujeres. Pese al dato, tan solo se casó dos veces.

La primera de sus esposas fue Bianca Jagger, una bella nicaragüense con la que en un abrir y cerrar de ojos tuvo una hija a la que pusieron el nombre de Jade. Nacida en Managua hace ahora 80 años, Bianca es hija de un exitoso hombre de negocios, lo que le permitió tener una infancia privilegiada. Cuentan que el susodicho no era particularmente político, pero su madre, Dora Macías, que se encargaba de todo lo relativo al cuidado del hogar y la crianza de sus tres hijos, sí que lo era, hasta el punto de oponerse firmemente a la dictadura de Anastasio Somoza. Después del divorcio de sus padres cuando tenía diez años, Bianca lo pasó mal por Dora, quien “se encontró sola, sin profesión y con tres niños. Y la vida para una mujer divorciada en la Nicaragua de los 60 era muy difícil. Ella creía en la emancipación de las mujeres en un momento en el que estas eran consideradas ciudadanas de segunda categoría. Mi madre fue mi primera inspiración y, por ella, yo me hice una promesa: nunca aceptaría ser discriminada debido a mi género o estado”.

De jovencita, Bianca mostraba una actitud bastante beligerante. No en vano, participó en manifestaciones contra la masacre de estudiantes perpetrada por el régimen de Somoza y formó parte de un grupo que fue atacado con gases lacrimógenos. El día de marras, su padre la rescató de la iglesia en la que sus compañeros de batallas y ella tuvieron que refugiarse, y por lo visto aplaudió su decisión de marcharse a estudiar Ciencias Políticas a París. Según ha contado Bianca, fue tras llegar a esta ciudad cuando aprendió francés, leyó a Camus y Rousseau y empezó a pensar en dedicarse a la política. “Allí fue donde descubrí el valor de la libertad y la democracia, el Estado de derecho, el habeas corpus y el respeto a los derechos humanos. Conceptos con los que yo no podía ni soñar en Nicaragua”.

Pero su vida descarriló a los veinte años, cuando se mudó a Londres y se unió a un grupo de gente glamurosa. A Mick Jagger lo conoció en una fiesta celebrada después de un concierto de los Rolling Stones. Tiempo después comentó que cuando el artista la vio por primera vez “tuvo la impresión de verse a sí mismo. Sé que la gente tiene sus teorías acerca de que Mick pensó que casarse con su gemela sería divertido. Pero de hecho, él quería conseguir lo máximo haciéndose el amor a sí mismo”. A raíz de su boda, celebrada en 1971, cuando estaba embarazada de cuatro meses, Bianca empezó a vivir entre Londres y Nueva York, cosa que se mantiene igual a día de hoy. En aquella época viajó por el mundo con la mítica banda de rock, se dejó vestir por diseñadores como Yves Saint Laurent y se encontró con frecuencia con su amigo Andy Warhol en la neoyorquina discoteca Studio 54, donde le sacaron aquella famosa foto en la que aparece paseando por el club sobre un caballo blanco.

De pronto se vio con dinero y fama, lo que siempre resulta útil a la hora de hacer activismo político y defender los derechos humanos. Tanto es así que, cuando un devastador terremoto había arrasado su ciudad natal en 1972, Bianca viajó allí en busca de sus padres y hasta fletó un avión para llevar suministros médicos al país. “Caminé entre los escombros y vi la devastación, y vi cómo Somoza había utilizado el terremoto [para obtener beneficios políticos]”, afirmó al respecto la nicaragüense, que también convenció a los Rolling Stones para que celebraran un concierto benéfico. Esa fue la primera campaña humanitaria de una mujer que, sin embargo, no pudo hacer demasiado por salvar su matrimonio, que llegó a su fin en 1979, en gran parte por las infidelidades de su esposo. De hecho, nuestra protagonista se enteró de que Mick andaba retozando entre sábanas con la veterana modelo Jerry Hall, su futura pareja, y eso fue lo que la empujó a pedir el divorcio alegando adulterio. Algunos años después, Bianca reconocería públicamente que tuvo “una aventura intermitente durante dos años con Ryan O'Neal” mientras seguía casada.

Zonas de conflicto

Claro que todo eso no fue óbice para que lo pasara mal a raíz de su divorcio. “Fue muy difícil para mí”, ha dicho. “Mis padres estaban divorciados y siempre pensé: ‘Espero no tener que pasar por eso nunca’. Creo que es el miedo a tener que pasar por un divorcio [otra vez] lo que me ha impedido querer volver a casarme”. El fin de su matrimonio con Mick coincidió con la caída de Somoza y en cierto modo resultó liberador para Bianca, que en los 80 apareció en varias series y películas y se entregó en cuerpo y alma a la lucha por causas humanitarias. “Decidí unirme a la Cruz Roja y volé a Nicaragua para ayudar en el terreno. En los 80, documenté violaciones contra los derechos humanos en El Salvador, Honduras, Guatemala y en mi Nicaragua natal, donde denuncié a los Contras”, ha contado la activista, que también visitó zonas de conflicto en Irak, Afganistán o Bosnia, donde documentó el sufrimiento padecido por miles de mujeres sistemáticamente violadas por las fuerzas militares serbobosnias.

Bianca Jagger, junto a Annie Lennox y Vivienne Westwood en Londres. / DANIEL DEME

“[El activismo] Es mi verdadera vocación, lo que realmente quería. En cierto modo, era la aspiración de mi madre. Estoy segura de que lo que hago es lo que ella habría querido hacer si hubiera tenido la oportunidad”, confesó a The Guardian una Bianca que también ha intentado transmitir sus valores a Jade, a quien llegó a llevarse a Nicaragua, después del triunfo de la revolución, para que supiera de dónde procedía. “Le inculqué que juntos tenemos poder colectivo para cambiar la historia. Y sé que ella le ha transmitido estos valores a sus hijas”. La labor realizada durante tantos años sirvió para que políticos y subcomités la buscaran para que compartiera sus conocimientos y además le ha valido premios internacionales como el prestigioso Right Livelihood Award (conocido como el Nobel alternativo). Además, en 2003 fue nombrada embajadora de Buena Voluntad del Consejo de Europa y dos años después creó la fundación Bianca Jagger, dedicada a defender los derechos humanos y acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas.

Defensa del medioambiente

Desde entonces, la activista ha utilizado a menudo su altavoz para insistir en que la defensa del medioambiente es hoy una prioridad o hablar de la violación como arma de guerra. “Hay quien cree que estamos más cerca que nunca de lograr la igualdad de género”, aseguraba en otra entrevista en 2017. “Ojalá fuera cierto. Según Unicef, al menos 200 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a la práctica bárbara de la ablación del clítoris. La OMS estima que una de cada tres ha sufrido violencia física o sexual; en algunos países la tasa llega al 70%. No tengo datos de España, pero el año pasado hubo 37.813 violaciones y 74.208 delitos sexuales solo en Reino Unido (que sepamos), donde las violaciones han aumentado un 13%. La violencia, a nivel mundial, es una amenaza mayor para mujeres de entre 15 a 44 años que el cáncer, los accidentes de tráfico, la malaria y la guerra juntos. 60 millones de niñas son agredidas sexualmente en el mundo cada año de camino a la escuela. Hay un largo camino por recorrer”.

Pese a que lleva décadas participando en misiones de investigación y presionando a gobiernos, a la ONU y a directores ejecutivos, Bianca no desfallece. De hecho, dice que tiene pensado trabajar hasta el último aliento. Cada día, por lo visto, se levanta muy temprano, lee los periódicos serios y escucha el programa Today para estar informada de lo que pasa en el mundo. Luego se sienta en su escritorio hasta las siete de la tarde, tiempo en el que habla con organizaciones ambientales y de derechos humanos y redacta artículos de opinión o mensajes para las redes sociales, donde define a Donald Trump como un verdadero peligro para todos. Sobre su Nicaragua natal, en una entrevista con El País dijo que su última visita allí se produjo en primavera de 2018, cuando se unió a las manifestaciones que exigían el fin del Gobierno del presidente Daniel Ortega, el dictador más longevo de América este siglo, a quien describe como alguien que “ha traicionado las aspiraciones del pueblo nicaragüense que luchó tanto y tan duramente por liberar a Nicaragua del régimen”.