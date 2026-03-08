Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VIAJE INSTITUCIONAL

Ayuso se reúne con el alcalde de Sevilla en Nueva York y asiste al cierre del Festival de Flamenco

Ambos han acudido a la clausura de la 25 edición con el espectáculo "Vuela" de la bailaora española Sara Baras

Gloria Barrios

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la primera jornada de su viaje institucional a Nueva York, en Estados Unidos.

La reunión se enmarca en la agenda oficial de la dirigente madrileña en la ciudad estadounidense, donde ha iniciado una serie de actividades institucionales orientadas a reforzar la presencia y la proyección internacional de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, en Nueva York

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, en Nueva York / Comunidad de Madrid

Tras el encuentro, ambos dirigentes acudieron juntos al espectáculo “Vuela”, de la bailaora Sara Baras, con el que se ha puesto el broche final al 25º Festival de Flamenco celebrado en la ciudad.

La actuación, que clausura una nueva edición de este evento cultural dedicado al arte flamenco, ha servido como punto de encuentro entre representantes institucionales y figuras del ámbito cultural español en Nueva York.

El festival, que cada año reúne a artistas y aficionados al flamenco en la ciudad, busca difundir y consolidar la presencia de este género artístico fuera de España, reforzando su proyección internacional y su valor como parte del patrimonio cultural español.

