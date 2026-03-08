Arranca en Madrid la marcha del Movimiento Feminista contra la prostitución, el burka y la explotación de mujeres

La manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, ha arrancado en la capital pasadas las 12:00.

Bajo el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista: ¡Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas!', las feministas abolicionistas han empezado a marchar desde la Plaza de Cibeles. Previamente, manifestantes con banderas de España han pasado por Cibeles, lo que ha provocado gritos de "fuera fascistas".

Las participantes en la marcha de MFM también han portado carteles con mensajes como "Los cuerpos de las mujeres no son mercancía", "Contra la violencia machista" o "La esclavitud fue abolida ¿y la prostitución para cuando?", "Lo que hacía Epstein ya lo vimos en el porno".

El Movimiento Feminista de Madrid marcha este año contra la "barbarie patriarcal de las guerras, genocidios y masacres contra la población", también rechaza el "avance de la ultraderecha que niega la necesidad de luchar contra esta violencia y promueve el desmantelamiento de los sistemas públicos para el negocio capitalista".

Las organizadoras de esta manifestación defienden un modelo abolicionista de la prostitución, ya que, a su juicio, la prostitución es "una de las expresiones más brutales de la violencia patriarcal" y rechazan que sea considerada trabajo. En este sentido, reclaman al Ministerio de Igualdad la aprobación de una ley abolicionista que persiga a quienes se benefician económicamente de la prostitución.

Además, exigen un Sistema Público de Cuidados "que deje de cargar sobre los hombros de las mujeres la sostenibilidad de la vida"; la regularización de las mujeres migrantes, "una medida necesaria para quienes trabajan en condiciones ilegales e inhumanas"; y la abolición de cualquier forma de explotación laboral que se base en la subordinación económica de la mujer trabajadora".

Presencia del PP y ausencia de Redondo

A la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid ha acudido una delegación de diputados y senadores del PP, encabezados por el vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, Jaime De los Santos. En esta ocasión no ha acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que sí estuvo el año pasado y que este año ha acudido a la manifestación de Valladolid.

Noticias relacionadas

Esta es una de las dos manifestaciones que tienen lugar este domingo en la capital por el Día Internacional de la Mujer, lo que evidencia, un año más, la división del movimiento feminista. La otra marcha organizada por la Comisión 8M ha salido desde Atocha también pasadas las 12:00 horas.