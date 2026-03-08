TRÁFICO
Un accidente múltiple provoca el corte de la A-3 sentido Valencia y largas retenciones
El accidente se ha producido sobre las 19.00 horas de este domingo en el kilómetro 53,600 de la autovía, en el que se han visto implicados cuatro vehículos, sin heridos de gravedad
EFE
La A-3 ha tenido que ser cortada al tráfico en la tarde de este domingo, en sentido Valencia, por un accidente múltiple a la altura de Villarejo de Salvanés, que ha provocado largas retenciones en la vía, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El accidente se ha producido sobre las 19.00 horas de este domingo en el kilómetro 53,600 de la autovía, en el que se han visto implicados cuatro vehículos, sin heridos de gravedad, tras al parecer una granizada en la zona.
Los servicios de Emergencias del 112 Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha han atendido a cuatro personas, todos con carácter leve.
Aunque el corte solo afecta en la A-3 sentido Valencia, las retenciones se han producido en ambas direcciones.
- La Comunidad de Madrid impulsa el modelo EGB: duplica el número de colegios que imparten 1º y 2º de ESO el curso que viene
- Así es el mejor colegio de España: está en Madrid y combina excelencia académica e innovación
- Madrid destaca en educación: tres colegios de la capital, entre los cinco mejores del país en 2026
- La Agencia de Protección de Datos archiva la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez por las filtraciones de datos de periodistas
- La Comunidad de Madrid dotará de servicios digitales y equipos informáticos a 142 municipios de menos de 20.000 habitantes
- Entre libros y mapas: así es el hogar de Arturo Pérez-Reverte, en una exclusiva urbanización en la sierra madrileña
- Problemas en Madrilucía: la feria reducirá el número de casetas y acortará su duración a dos semanas
- Madrid destina 17,2 millones de euros para reforzar la atención a personas con discapacidad intelectual