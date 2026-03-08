Un accidente múltiple provoca el corte de la A-3 sentido Valencia y largas retenciones

La A-3 ha tenido que ser cortada al tráfico en la tarde de este domingo, en sentido Valencia, por un accidente múltiple a la altura de Villarejo de Salvanés, que ha provocado largas retenciones en la vía, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente se ha producido sobre las 19.00 horas de este domingo en el kilómetro 53,600 de la autovía, en el que se han visto implicados cuatro vehículos, sin heridos de gravedad, tras al parecer una granizada en la zona.

Los servicios de Emergencias del 112 Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha han atendido a cuatro personas, todos con carácter leve.

Aunque el corte solo afecta en la A-3 sentido Valencia, las retenciones se han producido en ambas direcciones.