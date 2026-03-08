Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El 8M en Madrid, en directo | Última hora de las dos marchas diferentes que recorrerán Madrid este domingo

MULTIMEDIA | 8M: Pioneras en Madrid... y una mirada más allá

Marcha de la Comisión 8M en Madrid

Marcha de la Comisión 8M en Madrid / Fernando Sánchez - Europa Press

Ángela Berná

Irene Pérez Toribio

Marina Armas

Madrid

Las mujeres vuelven a llenar este domingo 8 de marzo las calles y plazas de las principales ciudades de toda España con motivo del Día Internacional de las Mujeres para reivindicar la igualdad de género, el fin de la violencia machista y los derechos de las mujeres. 

En Madrid, la marcha de la Comisión 8M, habitualmente la multitudinaria, ha elegido este año el lema Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes. Discurrirá desde las 12 de la mañana desde la Glorieta de Atocha hasta la Plaza de Sevilla. A la misma hora, la convocatoria del Movimiento Feminista, que comenzó teniendo su propio bloque en la marcha tradicional, hasta que en 2022 decidió escindirse para mostrar su oposición a la ley trans y su defensa del abolicionismo, marchará desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de España, bajo el lema Ni veladas, ni explotadas ni prostituidas.

Sigue el minuto a minuto de las movilizaciones y de la jornada del 8M desde EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

