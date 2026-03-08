El 8M en Madrid, en directo | Última hora de las dos marchas diferentes que recorrerán Madrid este domingo

Las mujeres vuelven a llenar este domingo 8 de marzo las calles y plazas de las principales ciudades de toda España con motivo del Día Internacional de las Mujeres para reivindicar la igualdad de género, el fin de la violencia machista y los derechos de las mujeres.

En Madrid, la marcha de la Comisión 8M, habitualmente la multitudinaria, ha elegido este año el lema Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes. Discurrirá desde las 12 de la mañana desde la Glorieta de Atocha hasta la Plaza de Sevilla. A la misma hora, la convocatoria del Movimiento Feminista, que comenzó teniendo su propio bloque en la marcha tradicional, hasta que en 2022 decidió escindirse para mostrar su oposición a la ley trans y su defensa del abolicionismo, marchará desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de España, bajo el lema Ni veladas, ni explotadas ni prostituidas.

Sigue el minuto a minuto de las movilizaciones y de la jornada del 8M desde EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Sánchez: "Lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos"

La Policía Municipal de Madrid también rinde homenaje a sus compañeras

Las mujeres madrileñas cobran 5.802 euros anuales menos que los hombres y concentran siete de cada 10 empleos a tiempo parcial, según CCOO Año tras año, la brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid. Se reduce, pero todavía las mujeres cobran menos de media que los hombres, hasta casi un 20% menos, lo que supone unos 5.802 euros anuales, según se desprende del informe Situación sociolaboral de las madrileñas , elaborado por el sindicato Comisiones Obreras con motivo de la celebración el próximo domingo del 8M, Día Internacional de la Mujer y presentado hoy en Madrid. [Lea aquí la noticia completa]

Los bomberos de Madrid rinden homenaje a sus compañeras del cuerpo

Estas son las manifestaciones por el 8M en Madrid: horario, recorrido y qué defiende cada una El feminismo volverá a marchar dividido por el centro de Madrid otro 8M, donde la fragmentación que comenzó en 2022 se mantendrá por quinto año consecutivo. Ambas marchas tendrán lugar el mismo domingo y este año se 'encontrarán' en un punto del trayecto. [Lea aquí la noticia completa]

Palacio y Cibeles, iluminados por el 8M El Ayuntamiento de Madrid ha informado que este domingo 8 de marzo se iluminarán el Palacio y la Fuente de Cibeles de color morado con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

MULTIMEDIA | 8M: Pioneras en Madrid... y una mirada más allá Con motivo del 8M, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA reúne las voces de varias mujeres pioneras madrileñas que, desde ámbitos muy distintos, abrieron camino y derribaron barreras. Desde la política, la universidad y la sanidad hasta la música, el toreo o el arbitraje, figuras como Esperanza Aguirre, Josefina Gómez Mendoza, Ceferina Cuesta, Ana Torroja, Pasión Vega, Cristina Sánchez o Pilar Landeira comparten en estas entrevistas su experiencia al conquistar espacios históricamente reservados a los hombres. A ese mapa se suma también Anita Sánchez Pandal, primera y única mujer práctico militar en la Armada, cuya trayectoria amplía el alcance de este especial. Sus testimonios no solo retratan una trayectoria de esfuerzo y valentía, sino que también ayudan a entender cómo ha cambiado la sociedad gracias a mujeres que se atrevieron a llegar donde antes no había referentes. [Lea aquí la noticia completa]

La Policía Municipal felicita a todas las mujeres por el 8M: "En especial a las que soñaron en grande"

CCOO y UGT se concentran este domingo en la Plaza Museo Reina Sofía contra el "negacionismo" del feminismo Los sindicatos CC.OO y UGT se concentrarán conjuntamente este domingo, a partir de las 10 horas, en la Plaza Museo Reina Sofía contra el "negacionismo" del feminismo y para hacer frente a la "oleada ultra y sus retrocesos". "Los avances en igualdad, progreso social, democracia y derechos de las mujeres son imparables", han defendido ambos sindicatos madrileños en un comunicado conjunto con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Comunidad de Madrid. Al acto asistirán las secretarias generales de CC.OO y UGT de Madrid, Paloma López y Susana Huertas, respectivamente. En su manifiesto, se comprometen "de manera firme e irrenunciable" en "acelerar" la igualdad "real y efectiva" entre mujeres y hombres, la corresponsabilidad en los cuidados y la erradicación de las violencias machistas en todos los ámbitos de la vida, especialmente en las relaciones laborales. "Estos principios feministas nutren nuestra actividad en los centros de trabajo y nuestra interlocución social, allí donde estamos, día a día, como compromiso inquebrantable del sindicalismo feminista de clase", han insistido. Consideran que es "el momento de alzar la voz" del sindicalismo feminista junto a las otras voces del feminismo local, estatal, internacional, todas unidas de la mano y "forjando alianzas y reconociendo mutuamente nuestra fuerza y aportaciones".