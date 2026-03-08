Más del 88 % de locales madrileños de ocio nocturno optimizan su consumo energético y avanzan en la convivencia con el vecindario

El ocio nocturno madrileño ha dado un nuevo paso en su transición hacia un modelo de gestión más sostenible. Los datos del Club del Ocio Sostenible de la Comunidad de Madrid reflejan una implantación cada vez más extendida de medidas ambientales en los establecimientos participantes, especialmente en el terreno de la eficiencia energética.

Entre los avances más destacados, el 88,8 % de los locales cuenta ya con sistemas de regulación de climatización para optimizar el consumo, mientras que todos ya han incorporado iluminación LED, una medida ya generalizada en todos los negocios integrados en el proyecto.

Carlos Novillo preside la entrega de diplomas a los establecimientos participantes en una iniciativa pionera de colaboración público-privada. / Cedida

La iniciativa, impulsada por la Comunidad de Madrid, la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid y Pernod Ricard España, presentó sus resultados en un acto celebrado en Club Malasaña, donde también se entregaron diplomas a los 18 primeros locales adheridos.

Menos agua, menos residuos

La transformación no se limita al consumo energético. El informe subraya también avances en el uso responsable del agua: el 77,7 % de los establecimientos dispone de dispositivos de ahorro, como grifos temporizados o sistemas de reducción de caudal.

En paralelo, los locales han reforzado sus prácticas de economía circular, con el uso de envases retornables, recogida selectiva de residuos y gestores especializados para favorecer la reutilización y el reciclaje. A ello se suma que el 88,8 % adapta los horarios de gestión para reducir molestias en el entorno vecinal.

Convivencia con el vecindario

La convivencia urbana aparece como otro de los ejes del proyecto. Más de la mitad de los establecimientos ha participado en campañas de control del ruido o ha implantado medidas de mitigación, mientras que el 83,3 % realiza estudios acústicos periódicos para cumplir la normativa.

Además, el 77,7 % desarrolla acciones específicas de limpieza y mantenimiento del entorno urbano y el 88 % adapta su operativa para evitar molestias al vecindario, en un intento de compatibilizar la actividad nocturna con el descanso de los residentes.

El informe incorpora también indicadores de carácter social. El 65 % de los locales ha incorporado medidas de accesibilidad, el 72,2 % emplea a personas migrantes o con dificultades de acceso al empleo y otro 65 % ha desarrollado protocolos o campañas contra la violencia sexual.

Noche Madrid y Pernod Ricard España presentan los resultados del Club del Ocio Sostenible. / Cedida

El objetivo, según los datos presentados, es avanzar hacia espacios de ocio más seguros, inclusivos y mejor integrados en el entorno urbano. El Club del Ocio Sostenible toma el relevo del programa Recicla la Noche, en marcha desde 2016 para promover buenas prácticas ambientales y sociales en el sector. La evolución de esa iniciativa cristalizó después en una guía de buenas prácticas sobre sostenibilidad y economía circular, reconocida en 2025 en los galardones Recicla la Noche de España de Noche.

Con este nuevo paso, el sector busca afianzar en Madrid un modelo de ocio nocturno más eficiente, más ordenado y con menor impacto ambiental.

Los 18 locales reconocidos

Los diplomas del Club del Ocio Sostenible se han entregado a 18 establecimientos de la Comunidad de Madrid, entre ellos salas de conciertos, discotecas, restaurantes y espacios de ocio repartidos por la capital y varios municipios de la región.

En Madrid capital figuran Rubicón, Irish Rover, Moby Dick, Areia, Torero, Samsara, Shôko, Teatro Magno, Club Malasaña y Chocolatería San Ginés. Fuera de la ciudad han sido reconocidos Fabrik, en Humanes de Madrid; La Zona y Bless The Club, en Getafe; Atope, en Villa del Prado; El Desván del Escorial, en El Escorial; Bonamara, en Móstoles; Sala 8, en Collado Villalba, y Jowke, en Alcorcón.